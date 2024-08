Nový patent Fordu pobúril vodičov: Kamera vás sama oznámi na polícii

Americký koncern Ford predáva svoje automobily po celom svete. Mnohých vodičov preto pobúrili nové správy o tom, že automobilka aktuálne vyvíja technológiu, ktorá bude asistovať polícii pri dohľadávaní možných porušení zákona.

Foto: TASR/Vladimír Benko/MV SR

Patent, ktorý bol zverejnený americkým patentovým úradom, si ako prvý všimol web Motor Authority. Uvádza sa v ňom, že autá by v budúcnosti mohli byť vybavené kamerou, ktorá na ceste sníma rýchlosť ostatných vozidiel v premávke. V prípade jej prekročenia odošle fotografiu s inkriminovaným vozidlom polícii.

V patente sa uvádza:

Kamera pripevnená na prednú a zadnú časť auta a na jeho bočné strany bude schopná dodať polícii okrem fotografie aj informáciu o rýchlosti iného vozidla a identifikačný prvok, pomocou ktorého sa dá vypátrať. Záznam môže byť ďalej odovzdaný aktívnym policajtom na cestách, ktorí môžu následne zastaviť cestného piráta.

