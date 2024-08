Pozor na podvody počas letnej sezóny, toto sú časté triky podvodníkov

Leto si väčšina ľudí spája s dovolenkami, plážami, krátkymi tričkám a zmrzlinou, pritom mnohí si neuvedomujú, že je to aj obdobie podvodov. V minulom roku boli letné mesiace vrcholným obdobím pre ľudí, ktorí sa nechali podviesť pri hľadaní lásky. Obetí podvodníkov na online zoznamkách je v lete omnoho viac ako vo februári, kedy je obdobie Valentína.

Z analýzy britskej banky Barclays vyplýva, že s otepľujúcim sa počasím sa počet podvodov zvyšuje. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím od marca do apríla vzrástol v máji až júni tohto roka počet podvodov o 139 %. Vyplýva to z údajov o podvodoch na podnikateľských a osobných bežných účtoch.

Výskum ukázal, že muži sa častejšie stávajú obeťami romantických podvodov, hoci sa ženy často vykresľujú ako náchylnejšie na podvody s fiktívnymi milencami. Muži sú vo všeobecnosti ochotnejší previesť peniaze ľuďom, s ktorými začali nedávno flirtovať, aj keď sa ešte osobne nestretli. Hoci väčšinu prijatých hlásení o podvodoch nahlasujú muži, ženy zvyčajne prichádzajú o viac peňazí, zistila spoločnosť Barclays.

Pri takýchto podvodoch sa niekto tvári, že má záujem o nadviazanie romantického vzťahu, hoci v skutočnosti sa len snaží získať dôveru obete, aby ju mohol obrať o peniaze.

Podvody pri organizovaní svadieb

Foto: Nicoleta Ionescu/Shutterstock.com

Podľa odborníkov narastajú aj podvody súvisiace s letným obdobím svadieb. Podvodníci si zistia, na akom mieste sa koná svadba, alebo si zistia dodávateľov, ktorých využívate, a potom vám pošlú falošnú faktúru s vlastnými bankovými údajmi. Ak dostanete faktúru s novými údajmi, zavolajte a pred zaplatením si overte, či je faktúra pravá.

Odborníci upozorňujú ľudí, aby sa pred prevodom akejkoľvek sumy peňazí uistili, že si našli čas na to, aby skutočne spoznali a overili totožnosť osoby, s ktorou hovoria, bez ohľadu na to, aký dôvod uvedú alebo ako naliehavo peniaze žiadajú.

Nikto by sa však nemal hanbiť za to, že naletel na romantický podvod. Môže sa to stať každému a podvodníci často používajú sofistikované taktiky a investujú obrovské množstvo času do budovania vzťahu a pocitu dôvery so svojimi obeťami. Je dôležité, aby táto stigma nebránila nahláseniu podvodu. Každý, kto sa stal terčom podvodu, by to mal nahlásiť polícii a banke a mal by sa o tom zdôveriť rodine a priateľom, ktorí môžu poskytnúť emocionálnu podporu.