Prekvapenie na olympijských hrách: Svetová jednotka Swiateková sa nedostala do finále

Poľská tenistka Iga Swiateková sa na olympijskom turnaji v Paríži nedostala do finále. Svetová i nasadená jednotka prehrala v semifinále s turnajovou šestkou Čchin-wen Čeng z Číny v dvoch setoch 2:6 a 5:7. V druhom semifinále sa stretnú Slovenka Anna-Karolína Schmiedlová a Chorvátka Donna Vekičová.

Swiateková nevyužila v druhom sete náskok 4:0, spravila až 46 nevynútených chýb. Čchin-wen Čeng ukončila 25-zápasovú víťaznú sériu Poľky na antuke areálu Roland Garros a stala sa historicky prvou čínskou finalistkou v ženskom tenisovom singli. „Som veľmi šťastná, ani nedokážem opísať slovami moje pocity. Ak by som mala dnes hrať ešte ďalšie tri hodiny, urobila by som to pre svoju krajinu. Bol to skvelý zápas, zdolať Igu na parížskej antuke je veľmi náročné,“ uviedla Čchin-wen Čeng v pozápasovom interview.

Na snímke Čchin-wen Čeng, Foto: TASR/AP/Manu Fernandez

tenis - ženy - dvojhra semifinále:

Čchin-wen Čeng (Čína-6) - Iga Swiateková (Poľ.-1) 6:2, 7:5