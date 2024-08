Chorvátsko: Požiar pri Tučepi je pod kontrolou, situácia je však stále vážna

V ranných hodinách bola podľa hasičov situácia pokojná, aj keď sa v okolí Tučepi stále nachádzalo niekoľko ohnísk požiaru. K upokojeniu situácie prispela aj skutočnosť, že sa zmiernila intenzita vetra.

Pri Tučepi zasahovalo 306 hasičov so 77 vozidlami. V Podgore museli v noci evakuovať obyvateľov. Doposiaľ v oblasti zhorelo približne 400 hektárov plochy.

„V noci bolo v Tučepi ešte niekoľko ohnísk. Mestom sa šíril veľký dym a zápach, vôbec sme nemohli byť vonku. Taktiež sme museli pozatvárať okná. Nadránom som už žiadny oheň nevidela, ale ešte stále tu bol veľký dym v dôsledku čoho bolo vidieť iba na pár metrov. Dym vplyvom vetra postupne ustupuje. Až neskôr budeme vidieť, či ešte niekde horí,“ uviedla redaktorka TASR priamo z Tučepi.

„V ovzduší je ohromné množstvo dymu, upozornili sme ľudí, aby zatvorili okná, zapli klimatizáciu, používali masky. Očakávame, že sa dym rozplynie. Väčšina ľudí sa vrátila domov, dodávky prúdu sa obnovili okolo druhej hodiny nadránom,“ uviedla starostka Podgory Petra Radičová.

V dôsledku požiaru je zatvorená cesta DC512 od Makarskej po tunel Stupica v obci Gornji Tučepi, upozornil podľa serveru Jutarnji.hr vo štvrtok Chorvátsky autoklub (HAK).

Veľvyslanectvo SR v Záhrebe na stránke rezortu diplomacie upozorňuje na zvýšené riziko požiarov v oblasti Makarskej a to najmä v lesoch a lesných požiaroch. Odporúča, aby boli Slováci obozretní, nezdržiavali sa v postihnutých oblastiach a ak je to možné, vyhli sa cestovaniu do požiarom postihnutých oblastí.

„Slovenským občanom nachádzajúcim sa v postihnutých oblastiach odporúčame riadiť sa pokynmi miestnych úradov a bezpečnostných zložiek. V prípade núdze môžu občania SR kontaktovať slovenských policajtov v chorvátskom Trogire (+421 908 723 526), prípadne v chorvátskej Crikvenici (+421 908 723 525),“ uvádza sa na stránke rezortu diplomacie s tým, že občania môžu využiť i tiesňovú linku Veľvyslanectva SR v Záhrebe (+385 99 369 0906) a v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.30 h aj Konzulárne informačné centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (+421 2 5978 5978).