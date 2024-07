Dovolenka v Grécku: 3 chyby, ktorým sa musíte vyhnúť

Grécko je jednou z top dovolenkových destinácií nielen pre Európanov, ale aj Američanov. Krajina bohatá na históriu, pôsobivé pláže a chutné jedlo ponúka mnoho aktivít na spríjemnenie dovolenky, no ako tvrdí cestovateľka a blogerka Priyanka Juneja, cestovatelia často opakujú tri vážne chyby pri návšteve tohto kúska sveta.

„Keď cestujete do Grécka, týmto chybám sa určite vyhnite,“ uvádza Juneja vo videu zverejnenom na TikToku.

1. Cestovanie vo vrcholovej sezóne

Letné Grécko je síce sen všetkých dovolenkárov, no okrem pozitív so sebou prináša aj preľudnené pláže a drahé hotely. Vrchol turistickej sezóny je v Grécku počas letných mesiacov jún, júl a august, takže s dovolenkou počkajte radšej do septembra, keď je voda stále príjemná a počasie akurátne.

2. Zabudnite na Santorini a Mykonos

Grécko je krajina bohatá na ostrovy. Pri jeho pobreží ich nájdete vyše 6000, pričom obývaných je len 227 z nich. Okrem tých turisticky lákavých sa však oplatí vidieť aj menej známu Kefaloniu, Ikariu, Sifnos alebo Folegandros.

3. Nevynechajte Atény

Hlavné mesto a niekdajšie centrum starovekého Grécka Atény by ste na dovolenke určite nemali vynechať. „Nezabúdajte na Atény, je to zaujímavé mesto, no veľa ľudí ho vynecháva a cestuje rovno na ostrovy. Myslím si, že to je veľká chyba,“ dodáva Juneja.