Rusko udelilo pokutu Googlu a TikToku za zakázaný obsah

DNES - 17:58

Rusko udelilo v stredu pokuty spoločnostiam Google a TikTok za to, že nesplnili príkaz regulačného úradu Roskomnadzor v súvislosti so zakázaným obsahom. Oznámila to tlačová služba moskovských súdov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Moskovský okresný súd udelil spoločnosti Google pokutu 5 miliónov rubľov (58.038 USD; 48.982,27 eura) a spoločnosti TikTok 4 milióny rubľov, pretože nedokázali rozpoznať obsah, ktorý bol veľmi podobný obsahu, ktorý im predtým úrad nariadil odstrániť. Google a TikTok zatiaľ nereagovali na žiadosti o komentár. Rusko už niekoľko rokov nariaďuje zahraničným technologickým platformám odstraňovať obsah, ktorý považuje za nezákonný, a neustále im udeľuje pokuty, keď zistí nedodržiavanie pravidiel.