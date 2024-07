Dopravná nehoda na železničnom priecestí v okrese Čadca

Podľa doterajších zistení 52-ročná vodička viedla osobné motorové vozidlo Mitsubishi po ceste II/487 v smere od obce Makov do obce Vysoká nad Kysucou. Následne odbočila na cestu tretej triedy do časti Kelčov, kde vošla na priecestie chránené zvukovým a svetelným zabezpečením. Tam došlo k zrážke s prechádzajúcim osobným motorovým vlakom. Vodička bola po nehode prevezená do nemocnice.

Dychové skúšky na alkohol u vodičky aj rušňovodiča boli negatívne.

Ďalšie okolnosti a príčiny dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.