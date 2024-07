Vo World of Tanks zažijete metalový festival, hlavnými hviezdami sú Motörhead a Rob Zombie

Spoločnosť Wargaming spúšťa svoj vlastný metalový festival vo videohre World of Tanks Modern Armor. Toto leto sa vracia najväčšia a najhlasnejšia hudobná udalosť v konzolovej hre World of Tanks. Headlinermi sú Lemmy Kilmister a Rob Zombie. Títo dvaja hudobní velikáni prinesú svoj jedinečný zvuk a štýl do adrenalínového súboja tankov vo World of Tanks Modern Armor. Epické podujatie sa začína 30. júla a potrvá do 20. augusta.

„Moderné technológie nám umožnili plne integrovať Lemmyho do hry, čo sme považovali za vhodné vzhľadom na to, že presne takúto hru hrával a vášnivo si ju užíval,“ uviedla kapela Motöhead.

„Motörhead viedli vývoj hlasov maskota Warpiga aj Lemmyho. V prípade Lemmyho bolo jasné, že použitie dabléra by postrádalo dôležitú úroveň autenticity,“ povedal Brendan Blewett, zvukový režisér hry World of Tanks Modern Armor. „Preto sme v spolupráci s kapelou vytvorili umelú emuláciu Lemmyho hlasu na základe originálnych hlasových vzoriek z jeho súkromných nezverejnených archívov vrátane rozhovorov a surových nahrávok v kabíne.“

Fanúšikovia kapely Motörhead si prídu na svoje. K dispozícii je úplne nový tank inšpirovaný skladbou „Ace of Spades“. Hráči môžu získať aj skin pre tank FV107 Scimitar, ktorý vzdáva hold piesni „Bomber“. Týmto kovovým beštiám velia dvaja 3D velitelia aj s dabingom: Lemmy a maskot skupiny Motörhead, Warpig. Okrem toho sú k dispozícii 2D velitelia v podobe členov kapely Motörhead a zbierka kozmetických predmetov a rôznych prídavkov do hry.

K line-upu sa pripojí aj majster shock rocku Rob Zombie. Tankisti sa môžu tešiť na nový tank a skiny pre M53/M55 v štýle jeho dvoch najslávnejších hitov „Dragula“ a „Superbeast“. Samotný Rob Zombie bude k dispozícii ako 3D veliteľ spolu s niekoľkými exkluzívnymi kozmetickými predmetmi, ktoré urobia tank ešte hrozivejším.

Okrem toho sa tento august vrátia aj titáni z minuloročného Metal Festu. Na obmedzený čas sa vrátia všetky obľúbené kúsky s tematikou Iron Maiden, Megadeth a Sabaton.