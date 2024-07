Putin zablahoželal venezuelskému prezidentovi Madurovi k volebnému víťazstvu

Víťazom nedeľňajších prezidentských volieb vo Venezuele sa stal Maduro so ziskom 51,2 percenta hlasov. Opozičný kandidát Edmundo González Urrutia, ktorý vo viacerých prieskumoch viedol, skončil druhý so ziskom 44,2 percenta hlasov. Oznámila to v pondelok tamojšia volebná komisia, ktorá je však ovládaná predstaviteľmi lojálnymi Madurovi.

Venezuelská opozícia odmietla výsledky volieb a uviedla, že víťazom sa stal opozičný kandidát Urrutia; údajne získal až zhruna 70 percent hlasov. Obavy ohľadne výsledkov volieb vyjadrili Spojené štáty aj Európska únia.

Výsledky venezuelských prezidentských volieb odmietli aj viaceré krajiny vrátane Čile, Peru a Kostariky.

Naopak, kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel zagratuloval Madurovi a jeho víťazstvo označil za „historické“.