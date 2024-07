Kútiky vašich očí dokážu odhaliť, ku ktorému politickému smeru sa prikláňate

V štúdii uverejnenej v časopise PLOS One vedci zistili, že naša mimika, konkrétne jemné pohyby v oblasti očí, môžu odhaliť naše politické presvedčenie. V štúdii sa zistilo, že účastníci s ľavicovými názormi prejavovali odlišné reakcie v tvári pri sledovaní úsmevov a zamračených pohľadov ľavicových a pravicových politikov. Toto zistenie otvára nové možnosti v chápaní prieniku politiky, emócií a neverbálnej komunikácie.

Politickí lídri často využívajú svoje úsmevy na ovplyvňovanie verejnej mienky, vyvolávanie pocitov šťastia a získavanie podpory voličov. Úsmevy však môžu vyjadrovať celý rad emócií od úprimnej radosti až po dominanciu. Vedci už dlho vedia, že keď vidíme niekoho usmievať sa alebo ho počujeme smiať sa, môže to u nás automaticky vyvolať úsmev. Je to však rovnaké aj pri usmievajúcich sa politikoch? Pochopenie týchto reakcií by mohlo poskytnúť hlbší pohľad na to, ako neverbálne signály a jazyk ovplyvňujú politické preferencie.

Výskumníci uskutočnili štúdiu na Bolonskej univerzite. Zúčastnilo sa jej 30 vysokoškolských študentov, ktorí sa označili za ľavicovo orientovaných. Účastníci boli prevažne ženy s priemerným vekom 22 rokov. Cieľom štúdie bolo zmerať ich spontánne tvárové reakcie na úsmevy a mračenie sa politikov. Účastníci sedeli jednotlivo v laboratóriu a mali pripevnené elektródy k určitým tvárovým svalom, aby sa zaznamenali ich reakcie. Na monitore počítača čítali frázy, pričom každá z nich opisovala buď ľavicového, alebo pravicového politika, ktorý sa usmieval alebo mračil.

Tvárové svaly naznačili politickú príslušnosť účastníkov

Foto: Rajita Kunyaboon/Shutterstock.com

Aktivita tvárových svalov sa zaznamenávala pomocou elektromyografie (EMG) so zameraním na tri kľúčové svaly: zygomaticus major (ktorý sťahuje pery do úsmevu), orbicularis oculi (ktorý vytvára vrásky okolo očí) a corrugator supercilii (ktorý spôsobuje mračenie). Výskumníci pozorovali významné rozdiely v reakciách tvárových svalov, keď účastníci čítali o výraze politikov z ľavice a pravice.

Zygomaticus major vykazoval vyššiu aktiváciu, keď účastníci čítali o ľavicových politikoch, ktorí sa usmievali, v porovnaní s pravicovými politikmi. Aktivácia tohto svalu sa zvyšovala konzistentne a postupne, pričom vrchol dosiahla v posledných časových intervaloch 3 000 milisekúnd po stimulácii. Naopak, pri čítaní o mračiacich sa politikoch z ľavice došlo k potlačeniu aktivity zygomaticus major. Tieto výsledky naznačujú, že účastníci reagovali výraznejším úsmevom (aktivácia zygomaticus major), keď čítali o usmievajúcich sa politikoch z nimi preferovanej (ľavicovej) politickej skupiny.

Orbicularis oculi, ktorý naznačuje úprimný úsmev vytvorením vrások okolo očí, tiež vykazoval vyššiu aktiváciu, keď účastníci čítali o usmievajúcich sa politikoch z ich skupiny. Aktivita tohto svalu vrcholila skoro, približne 500 až 1 000 milisekúnd po začiatku stimulu, čo naznačuje rýchlu reakciu na pozitívny afekt politikov. Naopak, orbicularis oculi vykazoval slabšiu aktiváciu, keď účastníci čítali o politikoch mimo ich skupiny, ktorí sa mračili, čo ešte viac podporuje názor, že úsmevy politikov z rovnakej politickej skupiny vyvolávali skutočnejšie pozitívne reakcie.

Corrugator supercilii vykazoval vyššiu aktiváciu, keď účastníci čítali o mračiacich sa ľavicových politikoch. Aktivácia tohto svalu bola výraznejšia a pretrvávala dlhší čas, pričom vrchol dosiahla v čase 2000 až 2500 milisekúnd po nástupe stimulu. Okrem toho pri čítaní o politikoch z ľavice, ktorí sa usmievali, došlo k potlačeniu aktivity corrugator supercilii. To naznačuje, že účastníci mali výraznejšie zamračené reakcie (aktivácia corrugator supercilii) na zamračenie politikov z ich skupiny a menej sa mračili v reakcii na ich úsmevy.