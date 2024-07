Takto vylepšíte ílovitú pôdu, aby ste v nej mohli pestovať trvalky či zeleninu

Pestovanie prakticky čohokoľvek v ílovitej pôde je náročný údel. Táto pôda totiž nie je vôbec ideálna a má hneď niekoľko problémov, vďaka čomu sa v nej nedarí kvetom a ani zelenine. Je ťažká, tvrdá a aj chudobná na živiny, takže nedokáže rastlinám dodávať to, čo potrebujú. Problémy robí aj závlaha, jej prebytok aj nedostatok. V suchom počasí je ílovitá pôda tvrdá a suchá. Keď zase navlhne, zle odvádza vodu a tvorí sa z nej lepkavé blato. To sú veci, ktoré rastlinám naozaj nepomáhajú.

Niekedy ale jednoducho nemáte na výber a ak máte v záhrade ílovitú pôdu, musíte sa s ňou naučiť pracovať. Našťastie existuje niekoľko krokov, ktoré vám aj z takto komplikovanej a neúrodnej pôdy pomôžu spraviť miesto, kde vaša záhrada môže prekvitať.

Ílovitá pôda potrebuje organickú hmotu

Už sme uviedli, že jedným z hlavných problémov takejto pôdy je to, že neobsahuje dostatok živín. Ako hlavný spôsob jej úpravy sa teda núka dodať jej živiny umelo. Čo to pre vás znamená? Pripravte si kompost, dobre vyzretý hnoj alebo aj listovú hmotu, ktoré s takouto pôdou dobre premiešate, prípadne ich do nej zaoriete. Tieto materiály nielenže dodajú pôde potrebné živiny, ale ju aj prevzdušnia, zľahčia, zlepšia odvodnenie a zvýšia jej teplotu. Pravidelné dávky kompostu alebo hnoja môžu významne zlepšiť štruktúru ílovitej pôdy. Takto ju spravíte kyprou a ľahšou.

Pomôcť si môžete tiež mulčovaním, pričom nezáleží na tom, či použijete lístie, trávu, kôru alebo drevenú štiepku. Ak však použijete lístie, je dobré ho pred zakomponovaním do pôdy nasekať na menšie kusy, napríklad aj kosačkou. To zlepší rozklad lístia v pôde. Tieto materiály sa postupne rozkladajú a zlepšujú kvalitu pôdy.

Dokonca aj letničky tiež môžu prispieť k vylepšeniu ílovitej pôdy. Môžete napríklad zasiať nechtíky alebo afrikány. Na jeseň rastliny pokoste kosačkou na trávu a nechajte ich korene v pôde. Tie sa počas zimy rozložia a prispejú k vylepšeniu štruktúry pôdy.

Foto: Dan Gabriel Atanasie/Shutterstock.com

Každý z týchto postupov môže významne prispieť k lepšiemu stavu ílovitej pôdy, a tým k úspešnejšiemu pestovaniu rastlín. S trochou starostlivosti a správnych úprav sa aj ťažká ílovitá pôda môže stať úrodnou a dobre spracovateľnou.

Týmto odolným trvalkám sa bude dariť aj v ílovitej pôde

Ak ílovitú pôdu nechcete vylepšiť, ale aj tak by ste v nej chceli niečo pestovať, existuje niekoľko odolných trvaliek, ktorým jej negatíva neprekážajú. Znamená to, že tieto rastliny dobre znášajú sucho a aj nadmernú vlhkosť a nijak zvlášť si nepotrpia na živiny. Vďaka nim bude vaša záhrada krásna, aj keď nie je práve úrodná. Sú medzi nimi napríklad:

Ľaliovka – jej kvety na prvý pohľad pripomínajú ľalie a práve z toho vychádza aj jej názov. Síce kvitnú iba jediný deň, ale táto vlastnosť je vyvážená množstvom kvetov, ktoré rastlina produkuje. Vďaka tomu, aj keď jeden kvet rýchlo odkvitne, ďalší ho čoskoro nahradí, čo zaisťuje neustálu krásu záhonu po celé leto. Vyznačujú sa širokou škálou farieb, od jemných pastelových odtieňov až po sýte a živé tóny, čo ich robí obľúbenými medzi záhradníkmi. Milujú slnko a dobre znášajú aj letné horúčavy, čo z nich robí nenáročné a odolné rastliny.

Foto: Bhaskar GFX

Kosatec sibírsky – táto vlhkomilná rastlina je ideálnou na pestovanie v dažďových záhonoch, ktoré účinne zadržujú vodu v záhrade. Rýchlo sa rozrastá, čo ju robí vynikajúcou voľbou na pokrytie väčších plôch. Vyhovuje jej mierne kyslá pôda a je tiež často pestovaná na okrajoch záhradných jazierok, kde môže využiť vlhkosť a zároveň pridať estetickú hodnotu vodným plochám. Rastlina sa dobre vyvíja ako na slnku, tak v polotieni, čo z nej robí univerzálnu voľbu pre rôzne časti záhrady.

Foto: Razumhelen/Shutterstock.com

Hosta - typická trvalka do tieňa, ktorá upúta na prvý pohľad svojimi atraktívnymi listami. Jej kvety sú menej nápadné, napriek tomu však pôsobivé. Môžu byť svetlo alebo tmavo zelené a často sú rôzne bielo či žlto panašované, čo dodáva rastline jedinečný vzhľad. Vďaka tomu zostane atraktívna počas celej vegetačnej sezóny. Je obľúbenou rastlinou pre záhradníkov, ktorí hľadajú niečo špeciálne do svojich tienistých záhonov.