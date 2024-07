Motivačná rečníčka: Tieto dve slová vás ochránia pred sklamaním

Posledné mesiace sa na sociálnych sieťach niesli v znamení novej lifestylovej teórie, ktorá sa dostala do povedomia verejnosti po tom, ako ju na Instagrame predstavila motivačná rečníčka Mel Robbinsová.

Američanka pomenovala koncept „let them“, po slovensky „tak nech“, pričom jeho cieľom je skvalitniť partnerské a priateľské vzťahy jeho používateľov. Robbinsová vysvetlila „let them“ teóriu na viacerých príkladoch zo života:

„Ak vás priatelia tento víkend nepozvali na piknik, tak nech. Ak osoba, ktorá vás priťahuje, nemá záujem o záväzky, tak nech. Ak sa deťom nechce vstávať a zúčastniť sa vašich plánov, tak nech.“

Podľa Robbinsovej čím menej sa sústredíme na názory iných a na ich konanie, ktoré nedokážeme ovplyvniť, tým skôr nájdeme pokoj a kontrolu nad vlastným životom.

Väčšina komentujúcich súhlasí s posolstvom zverejneným vo virálnom príspevku. „Páči sa mi, ako táto odpoveď na konanie iných nie je agresívna alebo neznášanlivá. Je oslobodzujúca a stále vám necháva pozitívny pohľad na život. Sami si volíme, ako odpovieme,“ poznamenáva jeden z používateľov Instagramu. „Tak nech je desivý koncept, ktorý mi ale prinesie pokoj, po ktorom tak dlho túžim,“ píše ďalší.

V komentároch sa našlo aj niekoľko skeptikov: „Zdá sa mi, že keby som to uplatňoval pri všetkých, ostal by som celkom sám, lebo veľa ľudí sa spolieha na moju snahu a ochotu,“ poznamenáva používateľ Instagramu. „Myslím, že by to malo byť vyvážené. Ľudia niekedy potrebujú jemne potlačiť, ale áno, aj keď na nich míňate priveľa energie, nezmenia sa,“ dodáva ďalší.