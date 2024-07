Roth Neveďalová: Prioritami v EP sú podpora poľnohospodárov a pomoc regiónom

Poukázala na to, že v nasledujúcich piatich rokoch sa bude viesť diskusia o viacročnom finančnom rámci EÚ, ktorý sa stanovuje na obdobie najmenej piatich rokov. Diskusia bude teda aj o ďalších rozpočtoch a programoch. Roth Neveďalová chce, aby v nich boli zahrnuté priority, ktoré sú pre Slovensko dôležité.

Slovenská europoslankyňa má záujem o udržanie Kohéznej politiky EÚ, ktorá slúži na znižovanie regionálnych rozdielov s cieľom dosiahnuť vyvážené hospodárstvo, sociálny a regionálny rozvoj. Preto bude pôsobiť aj vo Výbore pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (AGRI) a je náhradníčkou vo Výbore pre regionálny rozvoj (REGI).

„Ide o veľmi dôležité výbory aj pre Slovensko z pohľadu ďalšieho zabezpečenia fungovania eurofondov a nastavenia programov pre budúcnosť EÚ,“ dodala slovenská europoslankyňa, ktorá sa s 44.409 prednostnými hlasmi stala tretíkrát poslankyňou Európskeho parlamentu (EP). Výbory vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Zvažujú návrhy Európskej komisie a Rady a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu.

Každý poslanec by mal patriť aspoň do jednej delegácie - oficiálnej skupiny poslancov alebo poslankýň EP, ktoré udržiavajú a prehlbujú vzťahy s parlamentmi, regiónmi a organizáciami nečlenských štátov. Katarína Roth Neveďalová má záujem o delegáciu pre Strednú Áziu. „Zvyčajne nepatrí medzi najpopulárnejšie (pozn. delegácie), takže myslím, že by som mohla toto miesto získať. Dúfam, že budem môcť ďalej rozvíjať vzťahy s krajinami Strednej Ázie, čo je pre mňa dlhodobá práca, ktorú robím už naozaj veľmi veľa rokov,“ dodala pre TASR europoslankyňa.

Zároveň upozornila, že slovenská diplomacia má podľa nej v tomto regióne veľmi dobrú pozíciu, pričom práve v ňom pôsobili viacerí dôležití diplomati. „Ide o región, ktorý sa rozvíja a ktorý sa hodnotami približuje Európskej únii,“ konštatovala slovenská europoslankyňa.

Tá pôsobila ako poslankyňa v EP medzi rokmi 2009 a 2014 a znova sa do neho vrátila koncom roku 2022, kedy prevzala

mandát po zosnulom Miroslavovi Čížovi. Podľa nej bude môcť tieto skúsenosti využiť aj v súčasnom funkčnom období. „Aj pri vyjednávaní v EP zaváži, ako vás ľudia poznajú. Ja tú skúsenosť mám a aj poznám tých ľudí. Takže verím, že mi to pomôže presadzovať záujmy SR a lepšie sa mi bude pracovať vo výboroch. Osobné väzby a priateľstvá veľmi zavážia,“ uzavrela pre TASR Katarína Roth Neveďalová.