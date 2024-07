Ódor sa chce zamerať na priamejší prísun financií do regiónov na Slovensku

„Keď sa pozrieme na posledných 20 rokov, minuli sme veľa peňazí na to, aby slabšie regióny dobiehali Bratislavu a silnejšie regióny,“ uviedol Ódor s tým, že až tak sa to podľa neho nepodarilo.

Bývalý slovenský premiér úradníckej vlády vtedajšej prezidentky Zuzany Čaputovej bude pôsobiť vo Výbore pre hospodárske a menové veci (ECON), kde ho zvolili za podpredsedu. Je taktiež členom Podvýboru pre daňové otázky (FISC). Ako náhradník bude pôsobiť i vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO). Práve ekonomické otázky patria podľa Ódora medzi jeho najsilnejšie oblasti, preto chce mať v spomínaných výboroch čo najvplyvnejšiu pozíciu. Výbory vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Zvažujú návrhy eurokomisie a Rady a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu.

Každý poslanec by mal patriť aspoň do jednej delegácie - oficiálnej skupiny poslancov alebo poslankýň Európskeho parlamentu (EP), ktoré udržiavajú a prehlbujú vzťahy s parlamentmi, regiónmi a organizáciami nečlenských štátov. Ódor má záujem o Delegáciu pre vzťahy s Indiou. „Vyberal som si skôr nové ekonomické cesty, ktoré by mohla Európa raziť. India ide pomerne silno hore spolu s Čínou,“ zdôvodnil svoj záujem Ódor, ktorý vo voľbách do EP získal najvyšší počet prednostných hlasov zo všetkých slovenských kandidátov (294.944). Ďalšou delegáciou, o ktorú slovenský europoslanec prejavil záujem je Delegácia pre vzťahy s krajinami Mercosuru (pozn. spoločný trh juhoamerických krajín Brazília, Argentína, Uruguaj, Venezuela a Paraguaj).

V nasledujúcich piatich rokoch podľa jeho názoru nepríde v EP k výrazným zmenám kľúčových politík 27-členného bloku. „Mám veľmi rád, že v EP rozhoduje väčšinou politický stred,“ uviedol Ódor s tým, že o kľúčových pozíciách nerozhodujú extrémisti na ľavicovej ani pravicovej časti spektra.

Ľudovít Ódor v minulosti viackrát nevylúčil vzdanie sa mandátu europoslanca a zapojenie sa do kandidatúry v slovenských parlamentných voľbách. „Snažím sa robiť rozhodnutia v živote tak, že idem tam, kde môžem byť v niečom užitočný. A preto nechávam túto otázku otvorenú. Ak sa bude zdať pred parlamentnými voľbami, že je dôležité ukázať nejakú prodemokratickú jednotu na Slovensku, tak určite budem o tom uvažovať. Ak to nebude potrebné, tak budem pokračovať v mandáte europoslanca,“ uzavrel pre TASR Ľudovít Ódor.