Počet konzumentov alkoholu na Slovensku podľa WHO za posledných 10 rokov stúpol

Podľa WHO v súčasnosti pije alkohol 74 percent Slovákov nad 15 rokov. Oproti roku 2014 počet ľudí pijúcich alkohol na Slovensku narástol o osem percent, pričom počet pijúcich mužov je vyšší ako počet pijúcich žien. „V súčasnosti máme na Slovensku 82 percent pijúcich mužov, čo je obrovské množstvo (...). U žien je počet pijúcich o niečo nižší, ale v čase ich počet tiež stúpa,“ uviedla klinická psychologička Zuzana Kamendy.

Množstvo alkoholu, ktoré vypijú Slováci za rok, však podľa správy WHO za posledné obdobie kleslo. V prepočte na čistý alkohol vypije jeden Slovák 10,5 litra, kým pred desiatimi rokmi to bolo takmer 12 litrov. V rámci Európy ide o priemernú hodnotu. Štatistiku vedú Rumuni so 17 litrami za rok a za nimi Česi s 13,3 litrami.

Slovensku však patrí v rámci Európy šieste miesto, pokiaľ ide o priame úmrtia v dôsledku pitia alkoholu. „Takmer osem percent úmrtí je spôsobených vplyvom alkoholu. Patria sem tragické nehody, zranenia či utopenia v dôsledku pitia alkoholu, ale aj alkoholická choroba pečene a intoxikácie,“ povedal riaditeľ CPLDZ Ľubomír Okruhlica. Zdôraznil, že to odráža charakter pitia na Slovensku, ktorý je podľa jeho slov výrazne nárazový.

Prispievať k tomu má aj fakt, že Slováci podľa správy WHO preferujú pri pití liehoviny. „Tie sú z hľadiska rizika úmrtia, či už toxickým vplyvom na pečeň, alebo otravou alkoholom, veľmi nebezpečné,“ doplnil Okruhlica. Slovensko tiež patrí medzi krajiny, kde alkohol najviac prispieva k znižovaniu rokov života prežitých v zdraví.

„Alkohol spolu s tabakom a nedostatkom pohybu sú tie najdôležitejšie príčiny toho, že u nás relatívne mladí ľudia majú chronické ochorenia, ktorými trpia až do konca života,“ priblížil riaditeľ CPLDZ. Zdôraznil, že za posledných desať rokov výrazne stúpol tento negatívny vplyv alkoholu na zdravie Slovákov, zatiaľ čo počet priamych úmrtí vplyvom alkoholu zostáva nezmenený.

„Aj keď v množstve vypitého alkoholu sa Slovensko zaraďuje medzi priemerné krajiny v Európe, čo sa týka úmrtí a chronickej chorobnosti, tak sme na tom v porovnaní s ostatnými krajinami veľmi zle,“ zhodnotil Okruhlica.