Ľudovít Ódor bude podpredsedom Výboru pre hospodárske a menové veci v EP

Europoslanci si vo výbore volili počas ustanovujúcej schôdze výboru EP svoje predsedníctvo, ktoré sa skladá z predsedu a štyroch podpredsedov. Funkciu budú zastávať dva a pol roka, následne môžu byť znovuzvolení. Ódora zvolili aklamačne, bez protikandidáta.

„Chcel by som sa, v prvom rade, a opakovane, poďakovať občanom Slovenska, ktorí ma do EP poslali so silným mandátom. Svojim kolegom z Obnovme Európu (RE), ktorí ma navrhli do funkcie tohto výboru a jeho členom zo všetkých politických skupín, ktorí mi vyjadrili podporu,“ uviedol pre TASR Ódor.

Podľa vlastných slov sa chce vo výbore zamerať na témy celkovej konkurencieschopnosti EÚ, vytvorenia funkčnej únie kapitálových trhov, otázok digitálneho eura či ochrany citlivých finančných osobných údajov.

„Verím, že toto úsilie môžem podporiť aj prácou koordinátora RE v Podvýbore pre daňové otázky (FISC). Pretože chápem, že hľadanie prienikov najmä s inými politickými skupinami a hľadanie niekedy nevyhnutných kompromisov môže priniesť pre všetkých najlepší výsledok,“ dodal Ľudovít Ódor.

Vo Výbore pre hospodárske a menové veci pôsobí 60 europoslancov. O zložení a počte členov rozhodli európski zákonodarcovia počas ustanovujúcej schôdze v Štrasburgu predošlý týždeň.

ECON je jedným z 20 stálych výborov EP a je zodpovedný za reguláciu finančných služieb, voľný pohyb kapitálu a platieb, daňové politiky a politiky hospodárskej súťaže, dohľad nad Európskou centrálnou bankou (ECB) a medzinárodným finančným systémom.

Výbory vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Zvažujú návrhy Európskej komisie a Rady EÚ a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu. Budú taktiež zohrávať kľúčovú úlohu pri nadchádzajúcich vypočutiach dezignovaných eurokomisárov. Prácu výborov koordinuje Konferencia predsedov výborov.

Ľudovít Ódor je aj členom v Podvýbore pre daňové veci (FISC) a náhradníkom vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO).

Ódor bol v eurovoľbách lídrom kandidátky Progresívneho Slovenska a v hlasovaní získal najvyšší počet prednostných hlasov zo všetkých slovenských kandidátov (294.944). Do politiky vstúpil 15. mája 2023, kedy sa počas úradníckej vlády vtedajšej prezidentky Zuzany Čaputovej stal premiérom SR. Predtým pôsobil ako hlavný ekonóm Ministerstva financií SR a riaditeľ Inštitútu finančnej politiky, neskôr v Národnej banke Slovenska, od roku 2018 ako jej viceguvernér.