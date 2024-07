Stovky migrantov z juhu Mexika sa ešte pred voľbami snažia dostať do USA

Niektorí z členov tejto skupiny dúfajú, že sa dostanú na hranice USA ešte pred novembrovými prezidentskými voľbami. Ak v nich zvíťazí exprezident Donald Trump, obávajú sa ich uzavretia pre žiadateľov o azyl.

„Hrozí nám, že povolenia (na prekročenie hraníc) budú zablokované,“ uviedol migrant zo Salvádoru. Podľa jeho slov by mohla Trumpova administratíva prestať prideľovať migrantom stretnutia na amerických hraničných priechodoch prostredníctvom aplikácie CBP One. Tie sú potrebné na legálny vstup do krajiny a žiadatelia o azyl tu predkladajú úradníkom svoj prípad. Aplikácia však funguje len v prípade, že migranti dosiahnu Mexico City či štáty na severe krajiny.

Migranti, ktorí sa za uplynulé roky snažili prejsť Mexikom smerom k hranici z USA, zvyčajne vytvárali veľké skupiny, aby znížili riziko útokov zločineckých gangov alebo zastavenie imigračnými úradníkmi. Už na juhu Mexika sa však rozdelia na menšie časti, pretože ľudia sú unavení po dlhej ceste. Mexiko nedávno sťažilo ich cestu na sever reguláciou autobusovej a vlakovej dopravy.

Imigrační úradníci zadržali na kontrolných stanovištiach už tisíce ľudí v strednej či severnej časti Mexika a následne ich odviezli späť do južnejších regiónov.