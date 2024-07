Michal Šimečka: Koalícia musela priznať, že novelu Trestného zákona mala zle

„Teraz po šiestich mesiacoch musela aj vládna väčšina priznať, že to mala zle, že to bolo treba naprávať už na niekoľkýkrát a že to bolo v rozpore s európskym právom,“ skonštatoval Šimečka. Odmieta zvaľovanie viny na opozíciu či vyjadrenia o tom, že „huckala“ Európsku komisiu. Označil za kľúčové postaviť dnes hrádzu nie liberalizmu, ale amaterizmu tejto vlády.

Poslanci NR SR v utorok schválili novelu Trestného zákona, ktorá reaguje na pripomienky Európskej komisie. Parlament rokoval o novele v skrátenom legislatívnom konaní.