Piliny nemusíte vyhadzovať či páliť, takto ich dokážete zužitkovať v záhrade

Ak pri svojom dome či na záhrade pracujete s drevom, nevyhnutne vám vznikajú piliny, reziny či hobliny. Čo ale s nimi? Môžete ich spáliť v kotle, čo ale nemá veľký zmysel. Piliny držia vlhkosť, tým pádom pri pálení často nepríjemne dymia a problém je aj s tým, že si s nimi ani veľmi nezakúrite. Môžete ich aj vyhodiť do odpadu, buď do bežného, alebo aj do bio odpadu. Ale to je zase plytvanie niečím, čo sa dá pekne využiť v záhrade. Ako na to? Dnes vám dáme niekoľko tipov na to, ako tento drevený odpad správne zužitkovať vo svojej záhrade.

S rozumom ich dávkujte do kompostu

Piliny, reziny či hobliny sú drobný drevený odpad, teda vlastne malé kúsky dreva, ktoré sa v pôde rozkladajú. Asi ste si už domysleli, že tým pádom je vhodné ich využiť aj do kompostu, čo je jedným z možných a rozhodne užitočných využití. Avšak pri sypaní pilín do kompostu si musíte dávať pozor na ich množstvo a aj to, ako ich tam vlastne sypete.

Foto: Sorokina Viktoryia/Shutterstock.com

Ak budete pridávať piliny do kompostu, nemôžete ich tam len tak nasypať v hrbej vrstve. Ak by ste vytvorili hrubú vrstvu pilín, kompostu môžete dokonca uškodiť. Napríklad aj tým, že takáto hrubá vrstva pilín sa nebude dobre rozkladať, takže nebudete mať rovnomerne vyzretý kompost. Namiesto toho radšej rovnomerne piliny a iný drevený odpad do kompostu rozprestrite v tenkej vrstve. Ideálne by ste to celé mali ešte premiešať, aby sa piliny spojili s ostatnými časťami kompostu.

Taktiež nikdy nedávajte do kompostu viac dávok pilín. Ak už tam vysypete a premiešate jednu dávku, musíte nechať kompost trochu dozrieť, aby sa piliny začali rozkladať. Až po takejto prestávke môžete vysypať ďalšie. Takto spracovaný kompost pomáha zlepšovať kvalitu pôdy vo vašej záhrade, ktorú obohacuje o ďalšiu organickú hmotu.

Podstielka pre vašich miláčikov

Máte doma hlodavce či iných drobných maznáčikov? Aj pre nich môžete využiť piliny či hobliny a to tak, že im jednoducho v klietke vytvoríte z nich podstielku. Niečo tak ušetríte na kupovaní podstielky, ktorá sa aj tak vyrába z dreveného odpadu. Keď podstielku znečistia, jednoducho piliny vyhodíte a ako akúkoľvek inú kupované podstielku.

Udržiavanie vody v záhonoch

Foto: Korostylev Dmitrii/Shutterstock.com

Už vyššie sme spomínali, že piliny držia vlhkosť. Lepšie povedané viažu vodu, čo môžete vo svojich záhonoch veľmi dobre využiť. Pre rastliny a zeleninu, ktoré potrebujú udržiavať vlahu, ich môžete využiť na mulč, ktorý takýmto spôsobom dlhšie udrží vlhkosť a dokonca bráni odparovaniu vody z pôdy a okolie rastlín tak nebude až tak vysychať.

Ideálny mulč z pilín vytvoríte vtedy, keď s pilinami (najlepšie takými, ktoré nie sú čerstvé, ale už nejakú dobu odležané) rovno zmiešate aj hnojivo a takto to vysypete okolo rastlín. Ešte predtým by ste ale mali do pôdy dodať dusík, napríklad formou hnojiva. Piliny sa totiž rozkladajú dlho a hlavne zo začiatku na svoj rozklad potrebujú práve dusík.

Piliny dobre zmiešané s dusíkatým hnojivom môžete použiť aj na prihnojovanie ovocných stromov. Takéto piliny totiž budú postupne dodávať uvoľňovať dusík, a teda vlastne poskytovať živiny. Platí však nielen pre ovocné stromy, ale aj pre ovocné kríky, okrasné kríky alebo aj ruže.

Využijete ich aj na boj proti škodcom

Foto: Marina Demidiuk/Shutterstock.com

Keď už máte takto vysypané piliny v záhonoch, môžete si s nimi pomôcť aj v boji pro škodcom, napríklad proti slimákom. Tie si často zvyknú pochytiť napríklad na vašich jahodách a ak ich chcete ochrániť, vrstva takéhoto mulču z pilín slimákom sťaží pohyb. Nedostanú sa tak k vašim jahodám, zelenine alebo jednoducho čomukoľvek, čo chcete ochrániť.

Piliny a hobliny ako dekoračný prvok

Dekoratívny charakter drevených pilín môžeme využiť aj na vytváranie estetických chodníkov a cestičiek, ktoré vedú medzi kvetinovými záhonmi a okrasnými kríkmi. Tieto prírodné chodníky nielenže zvyšujú vizuálnu príťažlivosť záhrady, ale aj poskytujú praktické riešenie pre udržiavanie čistoty a poriadku, pretože bránia rastu buriny a zadržiavajú vlhkosť. Navyše piliny poskytujú mäkký a príjemný povrch na chôdzu, čo je ideálne pre záhradníkov i návštevníkov.

Takéto chodníčky môžeme postupne dopĺňať, ak máme k dispozícii dostatočný a pravidelný prísun pilín. Pravidelné dopĺňanie zabezpečí, že cestičky zostanú stále v dobrom stave, bez erózie a prehlbovania. Piliny sú biologicky rozložiteľné, postupne sa začlenia do pôdy a obohatia ju o organickú hmotu, čím prispievajú k celkovej kvalite záhradnej pôdy. To znamená, že aj keď cestičky vyzerajú na prvý pohľad ako dekoratívny prvok, majú aj praktické a ekologické výhody pre celú záhradu.