Takto odstránite osy bezpečne, rýchlo a hlavne natrvalo

Na záhrade, na dome alebo len niekde v okolí – ak sa tam usídlia osy, môže to spôsobiť obrovské problémy a znepríjemniť vám život. V najhoršom prípade si odnesiete aj niekoľko štípancov. Od skorého leta do neskorej jesene sú aktívne celé kolónie, ktoré si tvoria hniezda tam, kde nájdu vhodné miesta. Kolónie tvorí jedna kráľovná a mnoho robotníc, pričom každú jar zakladá kráľovná nové hniezdo.

Poznáme niekoľko druhov ôs, najznámejšie sú osa obyčajná a osa lesná, ktorých hniezda môžete vidieť aj najčastejšie. Kým osa obyčajná si tvorí hniezda zväčša pod strechami, v korunách stromov, v drevárňach, dutinách a podobne, tak osa lesná si stavia hniezda v zemi. Bez ohľadu na druh však dokážu napáchať poriadnu neplechu. Je však dôležité, aby ste spoznali, akému druhu čelíte, aby ste sa na likvidáciu hniezda dobre pripravili.

Bezpečnosť nadovšetko

Osy nemusia dobre znášať to, že sa snažíte ich hniezda zbaviť. Preto je vhodné sa na likvidáciu hniezda čo najlepšie pripraviť. Tiež si musíte uvedomiť, že hniezda zvyknú mať dva otvory, ktorými sa osy pohybujú. Obe prístupové cesty tak musíte naraz zlikvidovať. Jednak tým zamedzíte tomu, aby sa osy presťahovali niekam inam. No taktiež znížite riziko, že na vás pri likvidácii hniezda zaútočia.

Foto: Sora_nus/Shutterstock.com

V každom prípade nesmiete zabudnúť ani na ochranný odev. Nemusí to byť nutne priamo včelárska kombinéza alebo nejaký ochranný oblek. Myslite však na to, že by ste mali mať kryté končatiny a aj tvár či krk. Použite napríklad lyžiarsku kombinézu, vysoké topánky, lyžiarske okuliare či kuklu. Na krk zase šál, šatku alebo niečo podobné. Uistite sa, že naozaj nemáte nejakú časť tela odhalenú.

Pomôže tiež čo najlepšie načasovanie. Osy sú menej aktívne skoro ráno alebo neskoro večer. Určite sa do ničenia hniezda nepúšťajte cez deň, kedy je ich aktivita najväčšia. Najlepšie je pripraviť si likvidáciu hniezda na nejaké chladnejšie ráno. Osy budú v hniezde, menej aktívne a dokonca stuhnuté, takže ešte zmenšíte šancu, že na vás zaútočia.

Siahnite po správnom prípravku

Tu nepomôže žiaden domáci „babský“ recept. Najúčinnejšie je, ak siahnete po správnom a overenom prípravku. V obchodoch je už množstvo rôznych sprejov, ktoré vás ôs zaručene zbavia, len si musíte dať pozor na ich správnu aplikáciu. Vždy by tak mali obsahovať inštrukcie na použitie. Výhodou takýchto prípravkov, často v podobe sprejov, je možnosť používať ich na veľkú vzdialenosť, neraz aj 2-3 metre, čo vám taktiež pomôže chrániť sa pres osami.

Foto: Vasylchenko/Shutterstock.com

Sprej namierte na hniezdo a poriadne ho vystriekajte, pričom nezabudnite zasiahnuť všetky otvory, ale aj všetky osy. Tieto spreje zvyčajne účinkujú okamžite, ale ak sa účinok nedostaví hneď na prvý raz, možno budete musieť postrek aplikovať viackrát. Keď už nevidíte žiadne živé osy, môžete hniezdo aj fyzicky odstrániť. Napríklad si zoberte nejakú dlhú tyč a ňou ho zhoďte, ak ho máte napríklad pod strechou. Prípadne ho inak fyzicky zlikvidujte. Následne hniezdo spáľte alebo aspoň vyhoďte.

Na osy žijúce v zemi musíte ísť inak

Na tento druh osy by ste si mali dať väčší pozor, keďže je agresívnejší ako osa obyčajná. Síce je technika likvidácie hniezd v zemi iná, opäť by ste mali siahnuť najmä po správnom prípravku, aj keď tu existujú aj nejaké domáce možnosti. Jednou z nich je zaliať vchod do podzemného hniezda vriacou vodou. Môžete ho však aj zasypať či zaliať niečím iným, čo osám zabráni vyjsť z hniezda a následne v ňom uhynú.

Na vchod do hniezda a aj v jeho okolí tiež môžete využiť sprej proti hmyzu, ktorý bude účinkovať o niečo dlhšie a zamedzí tomu, aby sa osy do podzemného hniezda vrátili. Takýchto sprejov, ale aj postrekov či dokonca posypov už je veľa, takže sa poraďte s predajcom, aby vám odporučil ten najlepší. Využiť môžete aj sírne knôty, ktoré strčíte do hniezda a zapálite. To vám tiež pomôže zničiť hniezdo a aj osy v ňom.

Na osy môžete pripraviť aj pasce

Možno sa necítite na to, aby ste sa pustili priamo do boja s hniezdom plným ôs, ale hľadáte nejaké riešenie, ako sa ich zbaviť. Aj v tomto prípade pre vás máme tip, ako si pomôcť. Môžete si kúpiť lapače na osy a iný hmyz a rozmiestniť ich napríklad po záhrade alebo kdekoľvek, kde potrebujete. Tieto budú osy lákať na sladké vône a následne lapači zahynú.

Prípadne si lapače môžete vyrobiť sami. Zoberiete si na to napríklad fľašu s úzkym hrdlom, ktorú zavesíte niekde pod strechu alebo iné miesto, kde vás osy otravujú. Fľašu naplníte do jednej tretiny sladkou kvasenou tekutinou – nejakou šťavou, sirupom alebo pokojne aj pivom. To naláka osy (a aj iný podobný hmyz) dnu, ale úzke hrdlo už zabráni tomu, aby sa dostali von.