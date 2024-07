Auto rapera Rytmusa vybuchlo počas jazdy

Auto slovenského rapera Patrika Rytmusa Vrbovského a jeho manželky Jasminy Alagič počas jazdy zachvátili plamene a došlo k výbuchu. Rytmus o tom informoval na sociálnej sieti. Našťastie, pri incidente neutrpel žiadne zranenia.

Uviedol pritom, že dva dni pred výbuchom sa s týmto autom vrátila jeho manželka z Chorvátska. Zábery horiaceho vozidla Land Rover Defender zverejnil na Instagrame, pričom uviedol, že auto vybuchlo, keď na ňom jazdil sám. Jeho manželka mala auto denne využívať na jazdu so synom.

„Ten hore asi chcel, aby som ten večer v tom aute sedel ja a všetko zvládol, pretože ak by tam sedela moja Jasmina so Sanym, tak dnes tu nie sú,“ uviedol Rytmus. „Vážte si každú jednu sekundu a šťastný návrat domov,“ odkázal raper svojim fanúšikom.

Pre denník Nový Čas Rytmus uviedol, že k incidentu došlo vo februári tohto roku, keď sa vracal domov z koncertu. Manželia mali v tom čase auto len asi tri mesiace.

„Bol to absolútny šok, pretože toto by ste v živote nečakali so žiadnym autom, nie ešte s novým. V živote som o takej situácii ani len nepočul, ale vďaka Bohu za všetky moje skúsenosti a najazdené kilometre. Zachoval som chladnú hlavu i napriek tomu, že sa mi okamžite začal valiť dym do auta. Jediné, čo som počul, bolo praskanie plastov, gúm a všade okolo som videl oheň,“ opísal incident Rytmus.

Podľa slov Jasminy išlo o chybu auta. „Je jednoznačne preukázaná technická chyba vozidla, čo je aj v správe od polície a obhliadkara,“ vysvetlila moderátorka. Manželia sa snažia situáciu vyriešiť s predajcom vozidla.