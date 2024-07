Duda: Nikto zvonka nemôže zablokovať vstup Ukrajiny do NATO

Rozhodnutie o členstve Ukrajiny môžu podľa Dudu učiniť jedine členovia NATO a občania Ukrajiny, ktorí majú podľa neho v tejto otázke jasno a vyslovujú sa v prospech veci.

„Nikto zvonka nemôže zablokovať takéto rozhodnutie, nikto okrem krajín NATO, ktoré rozhodujú o tom, či daná krajina môže vstúpiť do Aliancie, a spoločnosti tohto štátu, ktorá demokratickým spôsobom určuje smerovanie svojej politiky,“ uviedol poľský prezident.

Zároveň vyjadril nádej, že lídri na prebiehajúcom summite dokážu, že cesta Ukrajiny k členstvu v NATO je „nezvratná“. Podľa nemenovaných zdrojov táto pasáž zaznie v záverečnom vyhlásení, na ktorom sa lídri zhodli. Konečné rozhodnutie však podľa Dudu prináleží Ukrajincom.

Dodal tiež, že v rámci Aliancie sa diskutuje iba o tom, „kedy sa (Ukrajina) pripojí, nie či sa pripojí“ do jej štruktúr. Zdôraznil však, že na to, aby sa mohla stať členom s rovnakými právami ako majú ostatné členské štáty NATO, je potrebné, aby skončila vojna proti Rusku.

Ak by Ukrajina vstúpila už teraz, vzťahoval by sa na ňu článok 5 Severoatlantickej zmluvy, ktorý hovorí o kolektívnej obrane. To by podľa Dudu automaticky viedlo k zatiahnutiu Aliancie do ozbrojeného konfliktu. „A to nikto nechce,“ skonštatoval. Tvrdí, v rámci NATO sú si všetci lídri istí, že „Rusko nesmie túto vojnu vyhrať“.