Nestriháte papriky? Robíte chybu! Takto budete mať zdravšie rastliny a bohatšiu úrodu

Existuje široká škála paprík, ktoré možno pestovať doma, od veľkých sladkých paprík až po malé ohnivé čili, ktoré ponúkajú rôzne tvary, farby a chute. Papriky sa pestujú pomerne ľahko, potrebujú teplo, svetlo, vodu a živiny. Ale ak chcete mať čo najlepšiu úrodu, nemalo by to skončiť len pri tom. Bez ohľadu na to, či pestujete čili papriku alebo sladkú papriku, nemali by ste ignorovať pravidelné prestrihávanie svojich paprík, ktoré môže potenciálne zlepšiť vašu úrodu.

Prestrihávanie paprík prináša niekoľko výhod vrátane zdravších rastlín a bohatšej úrody. Podobne ako prestrihávanie paradajok a uhoriek môže zvýšiť ich produktivitu, rovnaký postup môže priniesť podobné výhody aj pri paprike. Sladké papriky budú mať z prestrihávania najväčší úžitok - najmä kvôli svojim väčším plodom. Čili papriky často potrebujú len ľahké prestrihanie a dobrú úrodu získate, aj keď ich necháte len tak voľne rásť.

Výhody strihania papriky

Existuje niekoľko dôvodov na prestrihávanie paprík, napríklad na vytvorenie silnejších a zdravších rastlín a rovnako tak môžete pomôcť dozrievaniu plodov na konci sezóny. Tri najvýraznejšie výhody prestrihávania sú:

Zdravšie rastliny - Prestrihávanie zlepšuje cirkuláciu vzduchu a prenikanie svetla , čím sa znižuje riziko výskytu škodcov a chorôb.

- Prestrihávanie , čím sa znižuje riziko výskytu škodcov a chorôb. Tvarovanie rastlín - Prestrihávanie podporuje rast pevnejších, vertikálnych stoniek namiesto bujného horizontálneho rastu. Vertikálne stonky lepšie udržia váhu plodov.

- Prestrihávanie namiesto bujného horizontálneho rastu. Vertikálne stonky lepšie udržia váhu plodov. Zlepšenie úrody - Prestrihávanie môže priniesť väčšiu úrodu. Smeruje totiž energiu rastliny k pestovaniu väčších a šťavnatejších paprík, čo sa dá prirovnať k povzbudeniu rastliny, ktoré v konečnom dôsledku zvyšuje úrodu.

Foto: VITALII BORKOVSKYI/Shutterstock.com

Ako strihať papriky

Pri strihaní papriky vždy používajte čisté a ostré nožnice, aby ste zabránili šíreniu chorôb a zabezpečili čisté rezy. Odporúča sa tiež strihať v suchých dňoch, pretože strihanie vo vlhkom prostredí môže zvýšiť riziko vzniku hubových problémov alebo plesní, ktoré by mohli napadnúť vaše rastliny. Dôležité je tak nielen to, ako by ste papriky mali strihať, ale aj kedy ich striháte.

V tomto ohľade sa strihanie paprík delí na dva spôsoby – skoré a neskoré. Skoré strihanie pomáha vytvárať mohutnejšie rastliny a vytvára silnú koreňovú sieť. Neskoré zase podporuje dozrievanie posledných paprík na rastline, aby sa získala posledná úroda. Zvyčajne sa to robí približne 4-6 týždňov pred očakávanými prvými mrazmi.

Papriky však môžete prestrihávať aj priebežne. Keď sa rastliny vyvíjajú, odstraňovanie bočných výhonkov pomáha sústrediť energiu na tvorbu väčších plodov. Sústredenie rastu na niekoľko hlavných stoniek a odstránenie ostatných bočných otvára rastlinu, zvyšuje množstvo slnečného svetla a zlepšuje cirkuláciu vzduchu. To pomáha chrániť rastliny pred chorobami vrátane múčnatky. Rovnako je dôležité, aby ste odstrihli všetky výhonky alebo listy, ktoré rastú do zeme. Tie môžu byť tiež zdrojom chorôb alebo aj lákať škodcov.

Nezáleží pritom na tom, kde papriky pestujete. Či už je to v záhonoch na záhrade alebo aj v črepníkoch, strihanie vám môže priniesť rovnaké benefity a platia pri ňom rovnaké princípy.

Ako na skoré strihanie paprík

Strihanie na začiatku sezóny by sa malo vykonávať, keď sú rastliny papriky vysoké 20-30 cm, zvyčajne počas presádzania. V prípade vysokých odrôd, ako sú sladké papriky a niektoré feferónky, prerežte rastový bod, aby ste podporili rozvetvenie.

Papriky rastú v tvare písmena Y, takže prestrihávaním odstráňte menšie výhonky a listy, aby ste podporili tvorbu tohto tvaru. V prípade čili papričiek skráťte centrálny rastový bod na druhú alebo tretiu sadu listov. Odstránenie niekoľkých prvých kvetov pomáha rastline sústrediť sa na vývoj silných koreňov, čo vedie k lepšej úrode.

Foto: Lipatova Maryna/Shutterstock.com

Ako na neskoré strihanie

Ku koncu vegetačného obdobia odstráňte listy, ktoré bránia slnečnému svetlu, aby plody lepšie dozreli. Mesiac pred mrazmi odstráňte z rastlín vetvičky, ktoré nenesú plody, skráťte stonky s plodmi a odstráňte všetky kvety. Vďaka takémuto strihu rastlina nebude produkovať drobné plody, ktoré by inak nedokázali dozrieť. Naopak to rastlinu povzbudí, aby sa sústredila na dozrievanie existujúcich plodov.

Ak chcete papriky prezimovať, výrazne ich orežte na niekoľko centimetrov nad hranicou pôdy a preneste ich do interiéru, kde budú chránené pred mrazmi a iným vyčíňaním počasia.