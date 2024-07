Predčasné voľby vo Francúzsku priniesli prekvapivý výsledok

Ľavicová aliancia Nový ľudový front (NFP) zvíťazila v predčasných parlamentných voľbách vo Francúzsku pred centristickou koalíciou prezidenta Emmanuela Macrona a krajne pravicovou stranou Národné združenie (RN). Žiadna skupina však v parlamente nezískala absolútnu väčšinu. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov druhého kola hlasovania, informuje TASR na základe agentúry AP a denníka Le Monde.

Nový ľudový front podľa týchto výsledkov obsadí v 577-člennej dolnej komore parlamentu, Národnom zhromaždení, 182 kresiel. Macronova koalícia Spolu (ENS) bude mať 168 kresiel a Národné združenie, ktoré po prvom kole viedlo, 143 mandátov.

Takéto rozloženie síl podľa agentúry AFP znamená pre Francúzsko obdobie novej politickej neistoty. Na absolútnu väčšinu je potrebných 289 kresiel a cesta k nej je tri týždne pred olympiádou v Paríži nejasná.

Buď menšinová vláda, alebo veľká koalícia

Ďalší vývoj je vzhľadom na črtajúce sa rozloženie síl ťažké odhadnúť. Podľa jedného zo scenárov by sa ľavica mohla pokúsiť získať podporu centristických síl – buď by vznikla menšinová vláda, alebo veľká koalícia. V takomto prípade by bol Macron zrejme nútený vymenovať premiéra z radov ľavice, píše DPA.

Samotný ľavicový blok je navyše názorovo rozdelený a zaujíma veľmi odlišné postoje k mnohým zásadným politickým otázkam. Ak sa ani jednému táboru nepodarí zostaviť vládu, súčasný kabinet by mohol zostať dočasne vo funkcii alebo by mohla byť vymenovaná úradnícka vláda.

Účasť voličov bola aj v druhom kole volieb vysoká. Tri hodiny pred uzavretím volebných miestností (20.00 h) stihlo odovzdať svoj hlas 59,7 percenta oprávnených voličov, čo je najviac od roku 1981.