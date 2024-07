6 kuchynských vecí, ktoré by ste nemali vyhadzovať. Takto ich využijete

Aj zdanlivo zbytočné kuchynské predmety je možné ešte využiť vo vašej domácnosti, ak ste trochu kreatívni. Ak môžete dať niečomu v kuchyni druhý život, než aby ste to vyhodili a skončilo to na skládke, stojí to za pokus. Toto sú kuchynské predmety, ktoré by ste nikdy nemali vyhadzovať.

1. Sklenené nádoby a poháre

Foto: New Africa/Shutterstock.com

Sklenené nádoby od potravín sa vám môžu zísť a oceníte ich, ak majú jedinečný tvar alebo veľkosť. Staré poháre môžete použiť na skladovanie základných surovín, ako je ryža, cestoviny a korenie. Vytvorte si vlastné ručne písané štítky alebo si zakúpte štítkovač. Pred prelievaním potravín do pohárov sa však uistite, že ste ich vyčistili a vydezinfikovali. Stačí, ak ich dáte do umývačky riadu najvyššom stupni.

Sklenené poháre sú tiež vynikajúce nádoby na domáce omáčky alebo dresingy. Pekné sklenené poháre môžete využiť na vystavenie rezaných kvetov, použiť ich ako nádoby na čajové sviečky na verande alebo na uskladnenie kúpeľňových potrieb, ako sú vatové tyčinky.

2. Plastové nádoby

Ďalším skvelým spôsobom, ako si zorganizovať domácnosť bez toho, aby ste museli míňať peniaze, je opätovné použitie plastových nádob na potraviny. Môžete ich použiť napríklad na uskladnenie zvyškov jedla v chladničke.

Plastové nádoby sú tiež ideálne na organizovanie kuchynských zásuviek a skriniek. Sú skryté a mimo dohľadu, preto ich môžete využiť na drobné predmety, ako sú koreniny či potreby na pečenie. Plastové nádoby vám pomôžu urobiť si poriadok v kancelárskych alebo remeselníckych potrebách, ako sú perá, korálky a iné drobné materiály.

3. Staré uteráky a utierky

Foto: Sherbak_photo/Shutterstock.com

Keď sú tieto textílie už opotrebované, môžete ich rozstrihať na menšie kúsky, ktoré sa dajú použiť ako handry na čistenie. Tie sú ideálne na utieranie prachu a špinavých kuchynských povrchov. Hodia sa aj na umývanie áut a staré uteráky sú skvelé aj ak máte domácich miláčikov.

4. Kávová usadenina

Použitá kávová usadenina je veľmi univerzálna v domácnosti a na záhrade. Vonku je kávová usadenina dobrým prírodným hnojivom. Posypte ňou rastliny alebo ju pridajte do kompostu. Môže tiež pôsobiť ako prírodný prostriedok na odplašenie škodcov, pretože odpudzuje hmyz, mravce a slimáky.

V interiéri sa použitá kávová usadenina môže použiť ako dezodorant, aby ste sa zbavili nepríjemného zápachu z chladničky. Do chladničky alebo mrazničky umiestnite misku so sušenou kávovou usadeninou, ktorá pohltí nežiaduce pachy. Prípadne sa káva môže použiť na čistenie kuchyne rôznymi spôsobmi, od drhnutia špinavých panvíc až po opravu škrabancov na drevených povrchoch.

5. Alobal

Foto: J.J. Gouin/Shutterstock.com

Ak je použitá hliníková fólia stále čistá a bez zvyškov jedla, môžete ju jednoducho opláchnuť a opäť použiť na ďalšie pečenie, grilovanie alebo balenie zvyškov jedla. Fólia je tiež vynikajúca na ostrenie kuchynských nožníc. Jednoducho ju zložte do viacerých vrstiev a niekoľkokrát prestrihnite. Z alobalu si tiež môžete vytvoriť guľku, aby ste účinne vydrhli hrnce, panvice a grilovacie rošty.

6. Citrusové šupky

Citrusové šupky sa vám môžu hodiť na výrobu prírodných čistiacich prostriedkov. Jednoducho ich namočte na niekoľko týždňov do octu a vytvorte univerzálny čistiaci prostriedok, ktorý môžete rozprašovať na povrchy v kuchyni a kúpeľni. Kompostovanie citrusových šupiek je tiež vynikajúci spôsob, ako vrátiť živiny do pôdy v záhrade.