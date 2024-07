Ako pripraviť zdravú a chutnú bazovú šťavu: S týmto receptom to dokáže naozaj každý

Kvety bazy čiernej sú neprehliadnuteľné. Tieto kry a stromy sú na Slovensku pomerne bežné a kvitnú od mája do júla, pričom tvoria drobné kvety bielej alebo bledožltej farby. Na jeseň sa z nich tvoria drobné čierne bobuľky.

Už po stáročia sa baza využíva rôznymi spôsobmi a to nielen v kuchyni, ale aj ako súčasť domácich lekárničiek. Baza je totiž zdrojom antioxidantov a vitamínov C a B, povzbudzuje organizmus, pomáha s očistou tela, upokojuje v období stresu, ale obklady z kvetov napríklad pomáhajú s úľavou očí. Jej využitie je tak rôznorodé a to platí ako pre kvety, tak aj pre plody.

Z kvetov aj plodov môžete v kuchyni pripravovať naozaj rôzne veci, či už sú to sirupy, želé, čaje a mnoho ďalšieho. Chuť bazy skvele ladí napríklad s citrónom. Často sa možnosti obmedzujú len vašou predstavivosťou a občas aj šikovnosťou. Kým niektoré recepty sú trochu komplikovanejšie, iné zvládne naozaj každý. Je to napríklad aj tento jednoduchý recept, s ktorým si pripravíte lahodnú bazovú šťavu za studena, takže žiadne varenie, len naozaj jednoduchý postup.

Na prípravu tejto bazovej šťavy budete potrebovať

1 citrón

10 bazových kvetov

1l prevarenej vody

1kg kryštálového cukru

1 dekagram kyseliny citrónovej

Postup

Príprava začína zbieraním kvetov, pričom by ste si mali dať pozor na to, kde kvety zbierate. Zbierajte ich len v čistom prostredí, aby neboli znečistené napríklad výfukovými plynmi a podobne. Taktiež si dajte pozor na to, aby na kvetoch neboli škodcovia, ako napríklad vošky či iný hmyz. Kvety strihajte nožnicami a po zbere ich dobre očistite prepláchnutím pod vodou.

Čisté kvety dajte do veľkého hrnca a zalejte ich vychladnutou prevarenou vodou. Následne pridajte na kolieska nakrájaný citrón a dobre premiešajte. Hrniec dajte do chladničky a nechajte tam túto zmes 24 hodín lúhovať.

Po dni ju vyberte a preceďte cez sitko. Pridajte cukor a kyselinu citrónovú. Zmes dobre premiešajte, aby sa cukor rozpustil. Keď bude cukor rozpustený, môžete šťavu preliať do čistých fliaš a pridať kvapku alkoholu, ktorý pomôže k tomu, aby sa neskazila. Fľaše zatvorte a šťavu môžete skladovať a vydrží vám pomerne dlho. Ak sa do nej teda okamžite nepustíte.