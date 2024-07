Video: Nórska ministerka pred davom odhalila prsia, premiér ju pochválil

Nórska ministerka kultúry a rovnoprávnosti Lubna Jafferyová počas víkendu 29. až 30. júna podporila pochod LGBT menšiny, pričom však vyvolala rozruch, keď si pri talkshow pred publikom odhalila prsia.

Pochod sa konal v júni, ktorý bol v Nórsku vyhlásený za mesiac hrdosti LGBT komunity. Ako informuje český denník Idnes.cz, Jafferyová odhalila svoje prsia v rámci talkshow, ktorá sa konala v rámci osláv.

Something like this can make my day... why do some people think they are so perfect that they can bare themselves.... Norway's Minister of Culture and Equality, Lubna Jaffery, showed solidarity with the LGBTQ+ movement on Tuesday by showing her bare bottoms at Pride breast. pic.twitter.com/Ujm1BMlhQ4