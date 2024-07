7 vecí, ktoré by ste nikdy nemali skladovať na terase: Takto riskujete nenapraviteľné škody

Málokedy sa stretnete s terasou, na ktorej nič nie je. Či už je tam rozložený záhradný nábytok alebo zbierka letných športových potrieb, terasy sú zdanlivo ideálnym miestom na skladovanie rôznych vecí, ktoré sa nezmestia do domu.

Hoci sa môže zdať, že ide o logický priestor na uskladnenie vonkajších potrieb, niektoré veci sa vonku skladovať nesmú kvôli poškodeniu a v niektorých prípadoch aj kvôli škodcom. Týchto sedem veci by ste nikdy nemali skladovať na terase.

1. Mäkký vonkajší nábytok či vankúše

Hoci väčšina vonkajšieho nábytku je vyrobená s ohľadom na skladovanie vonku, nie každý komponent je vhodný na to, aby ste ho nechali na terase. Mäkké predmety, ako sú vankúše a podušky, môžu rýchlo splesnivieť, ak ich necháte vonku, bez ohľadu na to, či sú pod prístreškom.

Je lepšie ich uložiť do vodotesného úložného boxu alebo ich preniesť do interiéru, keď sa nepoužívajú. Ak ich budete skladovať na suchom mieste, napríklad v garáži, dlhšie vám vydržia. Na všetok záhradný nábytok ponechaný vonku potom použite poťahy odolné voči poveternostným vplyvom.

2. Sviečky

Foto: Teodor Costachioiu/Shutterstock.com

Sviečky s citronelou môžete používať na odpudzovanie komárov, alebo vám sviečky dodávajú príjemnú atmosféru pri stolovaní pod holým nebom. Nikdy by však nemali zostať vonku, a to z niekoľkých dôvodov.

Aj v prípade sviečok určených na vonkajšie použitie môžu rýchle zmeny počasia viesť k praskaniu sviečok, zhoršeniu ich vône a predčasnému rozpadu vosku. To nielen skracuje životnosť sviečok, ale znižuje ich účinnosť. Namiesto toho ich skladujte doma mimo dosahu náhlych teplotných výkyvov.

3. Záhradné náradie a vybavenie

Po namáhavej práci ste si možno zvykli nechať náradie vonku, aby ste sa mohli vrátiť domov. Avšak bez ohľadu na to, či máte kôlňu alebo nie, náradie by malo byť vždy uložené vo vnútri a mimo terasy.

Kovové záhradné náradie je náchylné na hrdzavenie, ak sa ponechá vonku. Namiesto toho ho radšej skladujte v záhradnej kôlni alebo garáži. Ak nemáte dostatok miesta, nástenné regály alebo police sú skvelým spôsobom, ako ich uskladniť a mať ľahko dostupné.

4. Vonkajšie chemikálie

Foto: Virrage Images/Shutterstock.com

Na čistenie bazéna alebo boj s nebezpečnými škodcami je často potrebné použiť chemikálie. Tie by však nikdy nemali zostať na terase. Predstavujú riziko pre zdravie a bezpečnosť najmä pre deti a domáce zvieratá a môžu sa poškodiť aj extrémnymi teplotami a vplyvom slnečného žiarenia. Uchovávajte ich preto v garáži alebo v pivnici.

5. Športové náčinie a výstroj

Či už ste poloprofesionálny športovec, alebo sa len radi zabávate na dvore, vaše vonkajšie športové vybavenie a hračky by nikdy nemali zostať na terase. Bicykle, skateboardy a iné športové náradie môže byť vystavené poveternostným vplyvom.

Pri organizovaní garáže je vhodné ich uskladniť pomocou háčikov a nástenných držiakov, aby sa nedostali na podlahu a boli v dobrom stave. Prípadne investujte do vodotesných košov alebo boxov na menšie predmety.

6. Drevené uhlie

Foto: Ground Picture/Shutterstock.com

Nikdy by ste nemali mať na terase drevené uhlie alebo iné palivo. Drevené uhlie zadržiava vlhkosť a potom nie je vhodné na prípravu jedla v grile. Nielenže to zničí jeho kvalitu, ale môže to mať za následok vznik baktérií alebo plesní, ktoré by potom mohli kontaminovať vaše jedlo. Namiesto toho ho uložte do kôlne, pivnice alebo garáže.

7. Krmivo pre domáce zvieratá

Ak trávite veľa času vonku na terase, možno nechávate misky s krmivom pre vašich domácich miláčikov. Nikdy by ste ich však nemali nechávať na terase cez noc. Viacerí majitelia dokonca nechávajú vrecia so psím alebo mačacím krmivom, pričom niekedy takto prikrmujú aj túlavé zvieratá.

Či už ide o pohodlnosť alebo láskavé gesto, môže to byť aj obrovské lákadlo pre škodcov. Množstvo zvierat aj hmyzu sa môže prísť priživiť na vašom krmive, z čoho môže vzniknúť väčší problém, najmä vzhľadom na blízkosť vášho domu. Uchovávajte krmivo vo vzduchotesných nádobách vo vnútri domu, najlepšie mimo pivníc a garáží, kde môže vlhkosť ovplyvniť jeho kvalitu alebo kde môže prilákať škodcov.