Inštalatér varuje: Táto chyba pri používaní drezu vás môže vyjsť draho

Jednou z najčastejších, no zároveň najničivejších chýb, ktorú robíme pri umývaní riadu, je podľa inštalatéra vylievanie masti a oleja do odtoku. Upozornil na to Tom Watts, ktorý tak reagoval na video zverejnené na TikToku.

Video zobrazuje nebezpečenstvo, ktoré sa spája s vylievaním mastných kvapalín do drezu. Mastnota totiž môže v potrubí stuhnúť a stvrdnúť a úplne ho upchať.

Wattsove slová cituje magazín Mirror:

„Mastný olej a masť, ktoré vylejete do kuchynského drezu, vyschnú a stvrdnú, čím dôjde k vážnemu zablokovaniu potrubia. Riskujete tak poškodenie drezu a všetkých kuchynských zariadení (umývačky, práčky a bojlera).“

V prípade, že dôjde k stvrdnutiu mastnoty, tá sa už nebude dať odstrániť len pomocou zvonu, varuje Watts. Takýto scenár si už vyžaduje zásah inštalatéra, ktorý musí potrubie krtkovať alebo celé rozobrať, za čo môžete zaplatiť až stovky eur.

Namiesto vylievania oleja a masti do drezu sa odporúča umiestniť ich do uzatvárateľnej nádoby a odstrániť, keď vychladnú a stuhnú.

Ako sa vyhnúť poškodeniu potrubia