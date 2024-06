Takto psa nikdy neochladzujte, môžete mu uškodiť

Psie telo sa počas letných horúčav neochladzuje tak efektívne ako ľudské, čomu rozhodne nepomáha ani hrubý kožuch u väčšiny rás. Našich domácich miláčikov by sme preto v lete mali ochladzovať, no aj to má svoje pravidlá.

Častým spôsobom, ako majitelia ochladzujú svoje psy, je oplachovanie studenou vodou. Niektorí psa postriekajú vodou priamo z hadice, iní ho zas namočia vo vani. Proti tejto praktike však protestuje majiteľ čokoládového labradora, na tiktoku známy ako Buddy the brown labrador (Hnedý labrador Buddy), ktorý tvrdí, že sprchovanie studenou vodou môže psovi v lete uškodiť.

„Ak chcete psa ochladiť, nikdy naňho nestriekajte studenú vodu. Tá totiž môže uzatvoriť kapiláry pod pokožkou, čím dosiahnete opačný efekt. Jeho telo bude teda zadržiavať ešte viac tepla.“

Namiesto striekania vody na psí kožuch treba podľa majiteľa labradora nechať psa plávať v bazéne alebo ho okúpať vo vani, čo má postupnejší efekt.

TikToker vo videu takisto radí prechádzať sa so psom v chladnejších hodinách, ideálne pred siedmou hodinou ráno a po desiatej večer. V prípade, že váš domov nie je vybavený klimatizáciou, psa počas horúčav vždy nechajte v najchladnejšej časti domu. V neposlednom rade treba psovi zabezpečiť dostatočný prísun čerstvej pitnej vody, vonku miesto v tieni a pravidelné česanie, ktoré odstraňuje prebytočnú srsť.