Každá farba špongie na riad znamená niečo iné. Poznáte ich význam?

Či už je ružová, zelená alebo modrá, farba špongie na riad nikdy nie je náhodná. V skutočnosti rozličné farby symbolizujú rôzne spôsoby použitia, na ktoré je špongia určená, a ich nerešpektovanie vám môže poškodiť riad.

Čo znamenajú jednotlivé farby

Foto: Svetlyachock/Shutterstock.com

Zelená

Zelené špongie sú husté a drsné, a teda ideálne na odstraňovanie zaschnutých fľakov a špiny. Nie sú však vhodné na čistenie krehkého riadu, na ktorom by mohli zanechať škrabance.

Červená

Je jemnejšia ako zelená špongia, takže sa hodí na čistenie širšieho sortimentu riadov bez zanechania poškodení. Môžete ňou čistiť napríklad poháre na víno či porcelánový riad.

Žltá a modrá

Obidve farby sa hodia na čistenie jemného riadu, napríklad krehkých pohárov a hrnčekov. Žltá je drsnejšia ako modrá, no zároveň dostatočne jemná na to, aby riadom neškodila. Modrá je najjemnejšia spomedzi všetkých druhov špongií, takže sa dobre popasuje so špinavým porcelánom alebo s nepriľnavou panvicou, ktorú by škrabance mohli poškodiť.

