Prečo pestovať aníz v záhrade: Takto pomôže zelenine aj vášmu zdraviu

Bedrovník anízový, ako znie celý názov tejto rastliny, je veľmi užitočný a to nielen pre vás. Je to jednoročná bylinka, ktorá patrí do čeľade mrkvovitých a pestuje sa pre jej výnimočné semená. Kvitne bujným bielym kvetom v tvare okolíka, ktorý určite hneď spoznáte.

Historicky pochádza zo Stredozemia a Malej Ázie, ale dnes sa už môže pestovať všade, pokojne aj vo vašej záhrade, ak tam máte dostatok svetla a tepla. Kvetné okolíky sa potom zberajú tesne pred plným dozretím, od júna až do augusta, tak, aby semená ešte nezačali samovoľne vypadávať. Ak ich necháte samovoľne vypadať, aníz sa vám bude ďalej šíriť po záhrade prakticky samovýsevom. Pozbierané semená následne musíte usušiť.

Vďaka anetolu má aníz naozaj špecifickú vôňu, ktorú taktiež ihneď spoznáte. Je silná, korenistá a naozaj výrazná. Pripomína škoricu, fenikel alebo aj badián.

Pomáha vášmu zdraviu

Aníz pomáha vášmu telu v hneď niekoľkých oblastiach. Napríklad môže pomôcť, ak trpíte problémami s trávením. Skvele funguje proti plynatosti, uvoľňuje kŕče, uľahčuje trávenie, zlepšuje fungovanie čriev a črevnej mikroflóry, posilňuje žalúdok a má všeobecne pozitívny vplyv na naše zažívanie. Ak teda napríklad trpíte plynatosťou, čaj z anízu by vám mohol pomôcť.

Pomáha však aj pri kašli a odhlieňovaní. Ak trpíte kašľom, taktiež by ste si ako podpornú liečbu mali nasadiť anízový čaj. Rovnako môžu pomôcť aj astmatikom. Pomáha tak k lepšiemu dýchaniu. Zvyšuje tvorbu moču, pomáha s jeho vylučovaním, takže môže poslúžiť aj ako dobré domáce diuretikum.

No a má aj ďalšie účinky, ktoré vám pomôžu k zdravšiemu životu. Pomáha pri starostlivosti o pleť, zlepšuje zdravie srdca, má protizápalové účinky, zlepšuje našu imunitu, dokonca zlepšuje libido a mnohé ďalšie.

Foto: fortton/Shutterstock.com

Takto si pripravíte anízový čaj:

Ak trpíte vyššie popísanými problémami, anízový čaj vám pomôže s ich zmiernením či liečením. Dve čajové lyžičky anízu zľahka podrvte. Nemusíte používať silu a ani mažiar. Stačí ich naozaj zľahka stlačiť lyžicou či iným nástrojom. Následne ich zalejte 150ml vriacej vody a nechajte 10-12 minút lúhovať.

Takýto čaj si môžete kúpiť, alebo jednoducho pripraviť aj doma, ak pestujete aníz. Nezabudnite po zozbieraní svojej úrody semien ich ešte následne vysušiť pri teplote 35°C. Takto si vytvoríte bohaté zásoby anízu aj na jeseň a zimu a tento chutný a zdravý čaj si môžete pripravovať celý rok.

Ozdoba aj korenina pre vaše jedlá

Čaj však nie je jediné možné využitie anízu v kuchyni a neobmedzuje sa ani na spomínané semená. Využiť totiž dokážete aj kvety či listy. Drobné kvety môžete použiť napríklad do šalátov a to nielen ako ozdobu, ale tiež ako zaujímavé korenie. Rovnako ich však môžete využiť na ozdobenie iných zeleninových jedál.

Do šalátov tiež môžete použiť listy bedrovníka anízového, opäť ako ozdobu aj súčasť samotného šalátu. Okrem toho sa hodia aj na ochutenie jahňacieho či hovädzieho mäsa, takže ich môžete používať aj pri takýchto receptoch ako prílohu a spestrenie.

Aníz pomôže aj vašej záhrade

Foto: m.e.s.t.o.c.k/Shutterstock.com

Často píšeme o tom, ako môžete vo svojej záhrade bojovať proti škodcom. Ak nie ste fanúšikmi chemických prípravkov, existujú aj prírodné alternatívy. Mnohým škodcom vaše záhony nevoňajú, ak okolo nich pestujete aromatické bylinky a práve aníz je jednou z nich. Jeho silná vôňa mätie a odpudzuje hmyz, ktorý by vás inak mohol pripraviť o vašu úrodu zeleniny. Takýmito škodcami sú napríklad vošky alebo mlynárik kapustový, no s pomocou anízu ich odplašíte.

Aníz priamo vysejte okolo svojich záhonov. Nemali by ste ho presádzať, to anízu nerobí dobre. takže ak chcete chrániť konkrétny záhon, rovno ho vysejte po obvode alebo aspoň v okolí. Ideálne takto anízom viete pomôcť kapustovitým druhom zeleniny, ako sú kapusta, kel, brokolica, karfiol či kaleráb.