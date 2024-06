Nové protiruské sankcie sú podľa Moskvy neúčinné a poškodzujú samotnú EÚ

Západ neprihliada na vlastné ekonomické záujmy a prosperitu ľudí v EÚ, uviedol námestník ministra zahraničných vecí Alexander Gruško v Moskve. Rusko očakáva v tomto roku hospodársky rast na úrovni vyše troch percent, čo je napríklad v porovnaní s Nemeckom viac ako desaťnásobok, poznamenal. „Cieľom sankcií bolo udusiť ruskú ekonomiku a zničiť spoločenskú súdržnosť. EÚ dosiahla pravý opak,“ dodal Gruško, ktorý zároveň varoval pred opätovným nárastom cien energií v EÚ.

Rada EÚ pre zahraničné veci v pondelok schválila už 14. balík sankcií proti Rusku. Nové reštriktívne opatrenia okrem iného zakážu investície aj poskytovanie tovarov, technológií a služieb na dokončenie ruských projektov v oblasti skvapalneného zemného plynu (LNG). Zariadenia EÚ sa už nesmú používať na prekládku ruského LNG do tretích krajín, čo sa týka prekládok z lode na loď a z lode na pevninu. Ide o opatrenie, ktoré neovplyvňuje dovoz plynu do EÚ, ale iba reexport do tretích krajín cez Úniu.