Na D2 predchádzal srbský vodič kamióna ďalšie vozidlo, dostal pokutu

MÁME ČAS... TAK SI TEDA POČKÁME KÝM HO ,,PREDBEHNE“ Plynulý prejazd diaľnicou D2 narušil v uplynulých dňoch 28-ročný vodič zo Srbska, ktorý v úseku 75. kilometra v smere z Maďarska do Bratislavy predchádzal ďalšie motorové vozidlo, aj napriek tomu, že mu to zákon zakazuje. Vodič bol následne zastavený hliadkou diaľničnej polície, ktorá ho za tento priestupok vyriešila v blokovom konaní uložením pokuty vo výške 150 €. Vodičom v tejto súvislosti dávame do pozornosti § 35 zákona o cestnej premávke, ktorý hovorí, že predchádzanie akéhokoľvek vozidla kamiónom je na diaľnici vyslovene zakázané: „Vodič motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg, alebo vodič jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg, nesmie pri jazde po diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo.“