Melónová polievka vás prekvapí svojou chuťou, mieša sa v nej sladká s kyslou aj slanou

Dyňa červená, bežne ľuďmi nazývaná melón, je u nás nesmierne populárna a to najmä v lete. Je sladká, osviežujúca a dá sa využiť naozaj rôznorodo. Najčastejšie si z nej asi každý z nás odkrojí poriadny kus a len tak si ho zjeme. Môžete z nej ale robiť aj triešť, vlastnú zmrzlinu, smoothie, šaláty, koktaily, sirupy a mnoho ďalšieho. Vedeli ste ale o tom, že z dyne viete jednoducho pripraviť aj osviežujúcu a naozaj chutnú polievku? Dnes vám predstavíme jeden jednoduchý recept, ktorý zvládnete za 30 minút. Ak máte radi gazpacho, teda studenú polievku, tu si prídete naozaj na svoje.

Táto polievka taktiež prekvapí svojím balansom rôznorodých chutí, keďže sa v nej mieša sladká s kyslou a slanou. A ak máte radi aj trochu štipľavé, pokojne si pri príprave tejto polievky nechajte po ruke aj trochu čili.

Na 4 až 6 porcií melónovej polievky budete potrebovať:

900 gramov dyne červenej nakrájanej na kocky

Soľ a korenie

Štipka kajenského korenia

1 polievková lyžica červeného vínneho octu

4 polievkové lyžice čerstvej limetkovej šťavy, na servírovanie si pripravte niekoľko mesiačikov limetky

250 gramov medového melóna alebo melóna cantaloupe nakrájaného na kocky

250 gramov na kocky nakrájanej uhorky

2 polievkové lyžice extra panenského olivového oleja

2 polievkové lyžice nasekanej pažítky

Hrsť malých lístkov bazalky

Hrsť malých lístkov mäty

Môžete tiež pridať:

štipku drveného červeného korenia

štipku vločkovej morskej soli

Foto: Fuzull Hanum/Shutterstock.com

Príprava polievky:

625 gramov nakrájanej dyne vložte do kuchynského robota alebo mixéra a rozmixujte na pyré. Pyré preceďte cez jemné sitko do misky. Mali by ste mať asi 500 gramov pyré. Dochuťte soľou, korením a kajenským korením, 1 lyžicou octu a 2 lyžicami limetkovej šťavy. Ochutnajte a v prípade potreby pridajte korenie. Misku vychlaďte na ľade alebo v chladničke.

Na podávanie dajte zvyšnú dyňu červenú, medový melón a uhorku nakrájané na kocky do malej misky. Premiešajte s trochou soli a korenia, 2 lyžicami limetkovej šťavy a 2 lyžicami olivového oleja. Zmes rovnomerne rozdeľte do vychladených polievkových misiek.

Do každej misky s vyššie uvedenou zmesou kociek nalejte dyňové pyré. Posypte pažítkou, bazalkou a mätou. Podľa potreby posypte drveným červeným korením a vločkovou soľou. Mesiačiky limetky podávajte oddelene. A nezabúdajte, táto polievka sa podáva a je studená, takže ju nevaríte a ani nezohrievate.