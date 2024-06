Hnutie Slovensko vyzýva stiahnuť z rokovania lex atentát

DNES - 12:48

Lex atentát by mala vládna koalícia stiahnuť z rokovania, zákon by mal ísť riadnym legislatívnym procesom. Tvrdí to predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ Michal Šipoš.

Hnutiu Slovensko prekáža, že zákon rieši doživotnú rentu pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a tiež to, že rieši obmedzovanie práva na zhromažďovanie. Šipoš predložil v pléne Národnej rady (NR) SR aj pozmeňujúci návrh, ktorým navrhuje vypustiť takmer všetky články zákona. Poslanec kritizuje, že návrh, ktorý má riešiť zlepšenie bezpečnosti, rieši bývanie a doživotný plat ústavných činiteľov. „Je zrejmé, že rozšírením nároku na ubytovanie pre ústavných činiteľov a už vôbec nie doživotnou rentou pre predsedu vlády sa bezpečnostná situácia v SR nezlepší a táto právna úprava do tohto návrhu zákona s týmto názvom nepatrí,“ ozrejmil Šipoš. Kritizuje aj časť návrhu zákona, vďaka ktorej by došlo k prelomeniu telekomunikačného tajomstva, „keďže už pri podozrení zo spáchania priestupku prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby musí podnik poskytnúť Policajnému zboru všetky údaje potrebné na zistenie a identifikáciu zdroja komunikácie“. Vypustiť by sa podľa Šipoša mala aj časť zákona, ktorá sa týka zmien v Trestnom zákone. Nesúhlasí s rozširovaním skutkovej podstaty trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.