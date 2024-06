Spojené štáty sú znepokojené hrozbou Putina, že pošle zbrane Severnej Kórei

Americké ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo vo štvrtok znepokojenie nad vyjadrením ruského prezidenta Vladmira Putina, ktorý nevylúčil možnosť, že Rusko pošle zbrane Severnej Kórei. TASR o tom informuje s odvolaním na správu agentúry AFP.

„Je to mimoriadne znepokojujúce,“ povedal hovorca amerického rezortu diplomacie Matthew Miller v reakcii na takúto hrozbu. „Mohlo by to byť v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, ktoré podporilo aj samotné Rusko,“ dodal.

Ruský prezident vo štvrtok počas návštevy Vietnamu nevylúčil, že Rusko pošle zbrane Severnej Kórei. Podľa jeho slov by išlo o dôsledok vyzbrojovania Ukrajiny zo strany Západu.

„Tí, ktorí ich (zbrane na Ukrajinu) posielajú, si myslia, že s nami nebojujú. Ja som však povedal, aj v Pchjongjangu, že si potom vyhradzujeme právo dodávať zbrane do iných regiónov sveta... Nevylučujem to,“ uviedol na margo takýchto potenciálnych zásielok.