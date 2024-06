3 najlepšie otázky, ktoré by ste sa mali opýtať na konci pohovoru

Nech už ide o pohovor pre akúkoľvek spoločnosť, vždy by ste mali mať na pamäti, že rozhovor s náborovým pracovníkom slúži nielen na to, aby si preveril on vás, ale aj na to, aby ste čo najviac zistili vy o zamestnávateľovi.

Pohovor preto nemá byť jednosmerný, ale mal by skôr prebiehať ako rozhovor medzi dvoma stranami. V rámci neho netreba čakať len na otázky od spoločnosti – je dobré vopred si pripraviť aj zopár svojich.

Ako zanechať dojem pomocou správnych otázok

Ak chcete, aby si vás potenciálny zamestnávateľ zapamätal, mali by ste mu na konci pohovoru položiť trojicu trefných otázok. Vo videu zverejnenom na TikToku to tvrdí recruiterka známa pod prezývkou @heyhellorecruiter.

Podľa odborníčky vám náborový zamestnanec na pohovore môže dobre poslúžiť.

„Práve oni vám môžu pomôcť ozrejmiť, v čom spočíva vaša rola v zamestnaní a čo sa od vás očakáva. Môžete položiť aj otázky, ktoré vás posunú vpred pri ďalších pohovoroch.“

3 otázky, ktoré sa treba opýtať: