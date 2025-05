Tento rodičovský zlozvyk ničí mozog detí a zvyšuje riziko depresie

Rodičia, ktorí často siahajú po smartfóne či tablete v prítomnosti svojich malých detí, im môžu nevedomky poškodzovať vyvíjajúci sa mozog. Následkom toho sa u nich môžu objaviť problémy s duševným zdravím. Vyplýva to z rozsiahlej analýzy austrálskych vedcov, ktorá skúmala dopady rodičovského používania technológií na deti do päť rokov.

Štúdia publikovaná v prestížnom časopise JAMA Pediatrics analyzovala údaje od 15 000 detí. Zistenia ukázali, že deti, ktorých rodičia často používali digitálne zariadenia v ich prítomnosti, dosahovali horšie výsledky v úlohách zameraných na plánovanie, organizáciu a udržanie pozornosti. Zároveň mali väčšie problémy s reguláciou vlastných emócií a boli menej ochotné sa deliť o veci s ostatnými.

Zaujímavé je, že podľa vedcov sa škodlivý vplyv na deti prejavoval bez ohľadu na to, či obrazovka priamo odvádzala pozornosť rodiča od interakcie s dieťaťom. „Používanie obrazoviek rodičmi vedie k menšiemu počtu príležitostí pre deti zapojiť sa do aktivít, ktoré podporujú rozvoj kognitívnych schopností,“ uviedli vedci z University of Wollongong v Novom Južnom Walese. Dodali, že pocit ignorovania u detí pravdepodobne podnecuje frustráciu, sebectvo a ďalšie negatívne emócie.

Predchádzajúce výskumy naznačujú, že až 70 % rodičov priznáva používanie technológií počas hry alebo spoločného jedla s deťmi, často aj niekoľkokrát denne. Nová analýza, ktorá zahŕňala dáta z 21 štúdií, odhalila aj znepokojivý fakt: tieto deti mali zvýšené riziko prežívania negatívnych emócií spojených s depresiou a úzkosťou, ako sú smútok, strach a obavy.

Údaje tiež ukázali, že tieto deti častejšie vykazovali výbuchy hnevu, impulzívnosť a porušovanie pravidiel. Autori zdôrazňujú, že ich prehľadová štúdia je prvou svojho druhu a niektoré otázky o vplyve rodičovských technológií na vývoj detí zostávajú nezodpovedané. Navrhujú ďalší výskum, ktorý by sa zameral napríklad na to, ktoré časové úseky používania technológií rodičmi sú obzvlášť škodlivé, alebo aký typ digitálnej aktivity spôsobuje najväčšie škody.

„Regulácia a kontrola používania zariadení v prítomnosti detí môže pomôcť zmierniť potenciálne negatívne účinky,“ radia vedci. Pripomínajú tiež odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), podľa ktorých by deti mladšie ako dva roky nemali tráviť žiaden čas pred obrazovkou a deti vo veku od dvoch do štyroch rokov by mali mať tento čas obmedzený na jednu hodinu denne.

Je dlhodobo známe, že deti, ktoré trávia príliš veľa času pred obrazovkami, čelia zvýšenému riziku rôznych zdravotných a behaviorálnych problémov, od zlého zraku po problémy s reguláciou emócií. Táto štúdia však jasne upozorňuje, že kľúčovú úlohu zohráva aj správanie samotných rodičov.