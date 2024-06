Cestovky vypredávajú posledné last minute zájazdy, ich cena je rovnaká ako vlani

Najčastejšie si Slováci kupujú zájazdy do Turecka, Grécka a Egypta. Vo štvrtok o tom na tlačovej konferencii informoval prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes.

„Last minute je vlastne produkt, ktorý najviac oslovuje klientov. Je to logické, pretože je tu veľká šanca, že last minute ponuky budú cenovo zvýhodnené kvôli tomu, že sú veľmi blízko termínu odletu alebo odchodu na zájazd a sú to viac menej také tie posledné miesta, ktoré sú ešte v ponuke cestovných kancelárií,“ povedal Berkes.

Dodal, že výhodou a zároveň aj nevýhodou last minute zájazdov je, že klienti s nimi nemôžu počítať vopred. Tieto zájazdy sú podľa neho skôr určené pre ľudí, ktorí sú flexibilní, vedia si to zariadiť v práci a odísť hneď o niekoľko dní na dovolenku. V ponuke last minute zájazdov sú najčastejšie krajiny ako Grécko, Turecko či Tunisko. Ich cena je približne rovnaká ako vlani a prezident SACKA neočakáva nejaké drastické zvyšovanie.

Záujem o zájazdy do zahraničia je podľa neho aj v tomto roku veľký a očakáva, že rebríček destinácií, ktoré Slováci navštívia v tomto roku, bude kopírovať ten vlaňajší. „Jednotkou naďalej zostane Turecko pre pomer a kvalitu, ktorú poskytuje, takisto potom druhé miesto patrí Grécku a dá sa predpokladať, že Egypt bude tretí. Ďalej to budú krajiny ako Tunisko, Chorvátsko a Cyprus, ktoré budú najpredávanejšie,“ priblížil prezident SACKA.

Slováci podľa Berkesa cestujú oveľa viac, sú náročnejší a každý rok hľadajú aj vyššie štandardy, za ktoré si radi priplatia. K nim napríklad patrí aj preprava domácich miláčikov charterovými letmi a hotely, ktoré ponúkajú možnosť ich ubytovania.

Berkes upozornil aj na zájazdy, ktoré často ponúkajú ľudia na sociálnych sieťach. Väčšina z nich sú podľa neho podvod, keďže si od ľudí vypýtajú peniaze a pár dní pred odchodom zájazd zrušia. Slovákom odporúča, aby si ich totožnosť preverili buď na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), alebo priamo na stránke cestovnej kancelárie, ktorá by mala mať zverejnený certifikát o poistení proti insolventnosti.