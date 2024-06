Šimkovičová: Zákon o STVR má posilniť verejnoprávny charakter inštitúcie

Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) má za cieľ posilniť verejnoprávny charakter inštitúcie a zabezpečiť dodržiavanie plurality a princípov demokracie a slobodnej tvorby. Uviedla to ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) po uvedení návrhu, ktorý je v druhom čítaní, v pléne Národnej rady (NR) SR.

Šéfka rezortu upozornila na súčasný stav Rozhlasu a televízia Slovenska (RTVS). Tvrdí, že vysielanie postupne strácalo atribúty verejnoprávnosti. „Unifikovali sa tvorba a názory tvorcov, ktoré sa v súčasnom období minimálne líšia od iných komerčných médií hlavného prúdu, a tým sa v podstate vytratil nejaký zmysel, zámery duálneho systému v slovenskom mediálnom priestore,“ poznamenala.

Nová legislatíva podľa ministerky zlepšuje podmienky pre výkon novinárskej profesie a všetkých tvorcov vo verejnej službe. „Nežiada od nich nič iné len a len objektivitu,“ dodala. Objektivitu označila za kľúčovú požiadavku verejnoprávnosti. „Mnohí tvorcovia a vedenie súčasnej RTVS na ňu rezignovali,“ skonštatovala.

Poslanci o návrhu diskutujú v obmedzenom režime. Diskusia je skrátená na 12 hodín.

SaS: Cieľom zákona je politické ovládnutie verejnoprávneho média

Cieľom nového zákona o Slovenskej televízii a rozhlase (STVR) je politicky ovládnuť verejnoprávnu televíziu a rozhlas a určovať jej obsah. Skonštatoval to na štvrtkovej tlačovej konferencii predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling.

Podľa SaS koalícia nemá žiadne argumenty ani dáta a pri obhajovaní zákona používa všeobecné frázy, pretože nevie vysvetliť cieľ návrhu. Strana zdôraznila, že verejnoprávne médiá majú byť schopné a spôsobilé byť kritické aj voči vláde. Poslanec Tomáš Szalay (SaS) na tlačovej konferencii dodal, že návrh je v rozpore s európskymi predpismi.

SaS kritizuje aj obmedzenie diskusie k zákonu, ktorá má trvať 12 hodín. Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) si myslí, že prezident SR Peter Pellegrini by nemal zákon podpísať. Poukázala na to, že ako premiér v roku 2019 za Slovensko podpísal dokument, vďaka ktorému sa SR stala členom tzv. Media Freedom Coalition. Návrh zákona je podľa nej v rozpore so záväzkami, ktoré vyplývajú z tohto členstva.