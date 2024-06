Elon Musk varuje pred celosvetovou katastrofou: Toto možno vyhladí ľudstvo

Elon Musk síce investuje miliardy dolárov do vývoja umelej inteligencie (AI), no zároveň je hlboko znepokojený nebezpečenstvami tejto technológie. Americký miliardár a technologický magnát je dlhodobým kritikom umelej inteligencie a často hovorí, že nekontrolovaný vývoj by mohol viesť k zničeniu ľudstva.

Umelá inteligencia môže zničiť ľudstvo

Elon Musk vyjadril názor, že existuje 10 až 20-percentná pravdepodobnosť, že umelá inteligencia vyhladí ľudstvo. V prejave na Medzinárodnom festivale kreativity Cannes Lions Musk povedal publiku, že aj tie najpozitívnejšie výsledky AI by viedli k "existenčnej kríze" ľudstva. Musk však tiež povedal, že ľudia by mali zostať pozitívni napriek hroziacemu riziku. Musk v prejave povedal:

„Skôr súhlasím s Geoffom Hintonom, jedným z krstných otcov umelej inteligencie, a ten si myslí, že je 10 - 20 % pravdepodobnosť, že sa stane niečo hrozné.“

Minulý rok bol Musk jedným z 1 000 signatárov, ktorí vyzvali na pozastavenie vývoja umelej inteligencie. Miliardár dokonca varoval, že AI by mohla byť jednou z najväčších hrozieb pre ľudstvo.

Zároveň však tvrdil, že potenciálne výhody prevažujú nad rizikami. „Myslím si, že najpravdepodobnejším výsledkom bude hojnosť, keď budú tovary a služby dostupné komukoľvek,“ povedal Musk s tým, že v budúcnosti by vďaka AI nikomu nič nechýbalo a práca by bola dobrovoľná.

Ľudia môžu stratiť zmysel života

Musk však varuje, že aj v tomto optimálnom scenári by pre ľudstvo nastala kríza, kedy by ľudia stratili zmysel života:

„Ak umelá inteligencia dokáže robiť všetko, čo vy, ale lepšie, aký zmysel má robiť veci? Myslím, že nastane existenčná kríza.“

Napriek hrozivým predpovediam Musk odporučil, aby ľudia zostali optimistickí. Na otázku, či by chcel zažiť zničenie ľudstva umelou inteligenciou, Musk odpovedal: „Či by som chcel byť pri tom a vidieť to? Pravdepodobne áno.“ Potom povedal ľuďom v publiku, že sa nachádzajú „v najzaujímavejšom období v histórii" a odporučil im, aby si "užili jazdu".

Scenár, ktorý Musk opisuje a v ktorom všetku prácu vykonávajú stroje, sa všeobecne považuje za pravdepodobný. Niet však pochýb o tom, že umelá inteligencia a pokrok v robotike povedú k automatizácii obrovského počtu pracovných miest.

Tradične bezpečné pracovné miesta, ako sú právnici, lekári a učitelia, môžu nahradiť dostatočne pokročilé jazykové modely ako ChatGPT. Pokroky v robotike s umelou inteligenciou medzitým pripravujú pôdu pre vývoj humanoidných robotov, ktoré by mohli nahradiť robotníkov v továrňach. Musk sám financuje vývoj humanoidného robota Optimus, ktorého vytvorila spoločnosť Tesla.