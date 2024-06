Ako pestovať uhorky pre bohatú úrodu: Pri polievaní potrebujú viac ako len dostatočné množstvo vody

Šalátové uhorky sú v našich končinách jedným z najpopulárnejších druhov zeleniny. Používame ich do šalátov, varíme s nimi a niektorí si ich dávajú aj len tak, napríklad ako prílohu k nejakému jedlu. Kupujeme ich vo veľkom v obchodoch a aj ich vo veľkom pestujeme v záhradách. Viete ale o tom, že ak chcete u úrody uhoriek vyťažiť čo najviac, musíte sa o ne vedieť aj správne postarať? Základom je polievanie, pričom nestačí na rastliny len vyliať dostatok vody. Musíte dbať na viacero faktorov, no ak si na to dáte pozor, odmenou vám bude chutná a bohatá úroda uhoriek. Jedným z najdôležitejších je polievanie, ale aj vyviazanie rastlín.

Pozor na teplotu

Možno by ste nepovedali, že na kvalitu úrody má vplyv teplota vody, ale v prípade uhoriek je to tak. Musíte si tak dať pozor na to, akú teplotu má voda, ktorou uhorky polievate. Ideálne je polievať ich vodou s teplotou od 18 do 24°C, čo je teda často teplota okolia, keď rastliny polievate ráno alebo neskôr večer. Najlepšie spravíte, ak v záhrade máte nádobu na zber dažďovej vody. Tam totiž voda naberie teplotu zo slnka a okolia a pri polievaní bude ideálna. Príliš teplá voda by mohla rastliny poškodiť, studená zas spomaliť rast.

Dôležitý je aj čas polievania

Dôležitý je aj čas, kedy uhorky polievate. V lete rozhodne nepolievajte rastliny cez deň, kedy by ich voda mohla poškodiť. Ideálne je ráno, čo dá rastlinám dostatok času na absorbovanie vody, kým začnú denné horúčavy. Večer môžete polievať, ale nie je to najlepšie riešenie. V noci totiž rastie riziko vzniku plesňových ochorení rastlín.

Ako správne polievať?

Uhorky sú pomerne náročné na vodu a nemajú rady suchú pôdu. Mali by ste ich tak polievať pravidelne a rovnomerne. Nesmiete to však s vodou ani preháňať. Pôda by totiž mala byť vlhká, ale nie mokrá. Množstvo vody potom ovplyvňuje najmä vonkajšie počasie. Za bežných podmienok stačí polievať každé 2-3 dni, ale pri letných horúčavách budete musieť vytiahnuť krhlu aj každý deň. Nezabudnite ale na vyššie uvedené rady.

Rastliny nezabudnite vyviazať

Aj keď rastliny správne zalievate, uhorkám môže uškodiť aj to, že ich nevyviažete. Zdravé plody totiž potrebujú aj zdravé rastliny so správnym rastom a dobrou cirkuláciou vzduchu navôkol. Preto by ste mali rastliny vyviazať po vertikálnej sieťke, ktorú dáte do zeme v blízkosti rastlín. Rastliny by mali byť 30cm od seba a s vyviazaním by ste mali začať, keď dosiahnu výšku aspoň 25cm. Vtedy ich začnite vyväzovať a rovnomerne rozprestierať po sieťke. Mali by ste použiť mäkký materiál, aby ste rastliny nepoškodili. Rastliny pravidelne sledujte a keď to bude situácia vyžadovať, zase sa pustite do ďalšieho vyväzovania.

Ak tieto pravidlá dodržíte, môžete sa tešiť na chutnú a zdravú úrodu uhoriek, ktorá spestrí váš stôl a naozaj si na nej pochutíte.