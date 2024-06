Pri výbuchu v Libavej zomrel jeden človek, zranilo sa osem ľudí

Na sociálnej sieti X to v pondelok napísala česká armáda. Na miesto nešťastia smeruje česká ministerka obrany Jana Černochová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Zatiaľ nešpecifikovaná munícia vybuchla podľa armády krátko po 11. hodine v priestore trhacej jamy Čermná počas plánovaného výcviku pyrotechnikov. „Na mieste bolo zranených osem vojakov z povolania a jeden občiansky zamestnanec. Jeden vojak, bohužiaľ, zomrel,“ napísala armáda. Všetci boli príslušníkmi Centra zabezpečenia munície Týniště nad Orlicí.

Na mieste zasahujú hasiči a udalosť vyšetruje vojenská polícia, ktorá začala úkony v trestnom konaní. Armáda dodala, že blízkych zranených a zomrelého vojaka už o nešťastnej udalosti informovala.

Na miesto výbuchu smeruje aj ministerka obrany, aby sa podľa svojich slov bezprostredne zoznámila s následkami výbuchu a poďakovala všetkým zasahujúcim zložkám za profesionálny zásah. „Výbuch, ku ktorému došlo vo vojenskom výcvikovom priestore Libavá, je tragickou udalosťou, ktorej príčina je a bude predmetom vyšetrovania... Myslím na všetkých pozostalých zomrelého vojaka a tiež na všetkých ranených,“ uviedla na sociálnej sieti X. Zraneným popriala čo najrýchlejšie uzdravenie.

Sústrasť pozostalým vyjadril aj český premiér Petr Fiala. „Je to tragická udalosť, chcel by som vyjadriť sústrasť pozostalým a rýchle uzdravenie všetkým, ktorí boli pri tejto nešťastnej udalosti zranení,“ povedal pred odletom na neformálny summit EÚ do Bruselu.

Na sociálnej sieti X sa k nešťastiu vyjadrilo viacero českých politikov vrátane predsedníčky Poslaneckej snemovne Markéty Pekarovej Adamovej. „Správa o úmrtí českého vojaka ma zasiahla, moje myšlienky sú s jeho rodinou,“ napísala šéfka snemovne.

Vojenský výcvikový priestor Libavá so správnym strediskom v meste s rovnakým názvom vznikol v roku 1946 východne od Olomouca na základe rozhodnutia vtedajšej vlády. Po zákonných úpravách bol v roku 1950 zriadený vojenský obvod Libavá. Vstup na územie obvodu je bez povolenia obvodného úradu zakázaný.