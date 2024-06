Samosprávy z Turca vyzývajú na posúdenie všetkých variantov D1 Turany - Hubová

Spoločne s predstaviteľmi žilinskej Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) odoslali v pondelok otvorený list ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému a žiadajú v ňom o rokovanie vo veci finančných nákladov a rizík plánovanej stavby.

Podľa starostu Krpelian Martina Schestága je ich záujmom, aby bol vybraný najefektívnejší a najekologickejší variant. „Výstavba s tunelom Korbeľka, ktorá sa plánuje, je najdrahšia v histórii budovania diaľničných úsekov a tunelov na Slovensku. Aj správa Útvaru hodnoty za peniaze poukazuje na to, že rozpočet je vysoký a treba hľadať možnosti, kde ušetriť,“ uviedol Schestág.

Odhadovaná suma na výstavbu zhruba 13-kilometrového úseku diaľnice D1 Turany - Hubová s tunelom Korbeľka je podľa aktuálnej štúdie realizovateľnosti 1,9 miliardy eur. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) v posledných mesiacoch viackrát zdôraznil, že jedinou dnešnou možnou alternatívou výstavby tohto úseku je tunelový variant. „Ak by sme sa dnes vrátili k povrchovému variantu, začínali by sme úplne odznova a vrátili by sme sa o štyri roky späť,“ podotkol Ráž.

Ján Mišura zo sekcie dopravy žilinskej SOPK poukázal na skutočnosť, že ešte v roku 2014 si Národná diaľničná spoločnosť objednala porovnávaciu štúdiu posudzujúcu všetky varianty a ako najmenej efektívny jej vyšiel variant s tunelom Korbeľka. „Naopak ako najefektívnejší sa ukazoval variant bez tunela s odklonom mimo zosuvového územia. Navyše pri variante s tunelom je nižší stupeň poznania trasy a dáva to predpoklad na zvyšovanie nákladov,“ poznamenal Mišura.

Doplnil, že rokovania s Ministerstvom dopravy SR sú vyčerpané, a preto sa rozhodli osloviť ministra financií. „Chceme, aby sa tento úsek čo najrýchlejšie postavil. My výstavbu nezdržiavame, v minulosti ju zdržiavali mimovládky. My jednoducho chceme, aby sa ušetrili financie, pretože sú dôležité pre podnikateľský sektor i samosprávy,“ dodal Mišura.