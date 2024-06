Venušin vlas je ideálny do interiéru: 5 vecí, ktoré by ste mali vedieť o pestovaní adiantu

Adiant venušin je mimoriadne obľúbený typ paprade, ktorý tiež ľudovo nazývame Venušin vlas. Aj keď starostlivosť o adiant môže byť o niečo náročnejšia, nemali by ste sa nechať odradiť od pestovania tejto krásnej rastliny v interiéri. Prinášame vám základné informácie o starostlivosti o tieto izbové paprade vrátane kľúčových rád o ich potrebách.

1.Udržujte pôdu vlhkú

Venušin vlas potrebuje vlhkú, ale nie premočenú pôdu. Je dôležité adianty venušine dôkladne zalievať, keď sú vrchné 3 centimetre pôdy mierne suché. Podľa možností je dobré používať destilovanú alebo dažďovú vodu, pretože tieto paprade sú citlivé na chemikálie vo vode z vodovodu. Vždy by sa mali polievať vodou izbovej teploty. Ak pôda čo i len trochu vyschne, ich krehké listy odumrú zdanlivo zo dňa na deň. Je dôležité používať kvetináče s drenážnymi otvormi na dne. Takto sa vyhnete premočenej pôde a predídete hnilobe koreňov.

Okrem vlhkej pôdy sa týmto rastlinám darí aj vo vlhku, preto sú vhodné do terária. Adiant venušin je vhodný aj do kúpeľne s dostatočným množstvom svetla, kde má dostatok vlhkosti vo vzduchu. Kvetináč však môžete umiestniť aj na vodou naplnený podnos s kamienkami alebo do blízkosti zvlhčovača vzduchu.

2. Rastlinu nenechávajte na priamom svetle

Je dobré mať venušine vlasy v slnečnej miestnosti, ale mimo priameho, intenzívneho slnečného svetla, pretože to môže spáliť ich jemné listy. Dobre znášajú aj slabšie osvetlenie, ale to spôsobuje, že rastú pomalšie a ich listy môžu začať žltnúť. Ideálne je okno orientované na východ alebo sever. Ak je prirodzené svetlo nedostatočné, môžete ho doplniť pestovateľskými lampami. Pokiaľ ide o umiestnenie, nezabudnite chrániť izbové rastliny pred ústredným kúrením, ako aj prievanom a klimatizáciou.

3. Odstraňujte žlté listy

Mali by ste odstrániť odumreté alebo žltnúce listy, aby ste podporili nový rast a zachovali vzhľad rastliny. S rastlinou však treba zaobchádzať opatrne. Listy sú jemné a môžu sa ľahko poškodiť.

4. Ako rozmnožovať venušin vlas

Existuje niekoľko spôsobov rozmnožovania týchto izbových rastlín. Najjednoduchšou technikou je delenie. Papraď treba opatrne vybrať z kvetináča, potom opatrne rozdeliť koreňový bal na menšie časti a zabezpečiť, aby každá časť mala zdravé korene a listy. Každú časť zasaďte do vlastného kvetináča s čerstvou, dobre priepustnou zeminou. Dôkladne zalievajte a udržiavajte ju vo vlhkom prostredí. Je vhodné to urobiť na jar alebo v lete.

Venušin vlas môžete rozmnožovať aj spórami. Majte však na pamäti, že je to náročnejšie a vyžaduje si to trpezlivosť. Navyše, táto metóda sa dá použiť len vtedy, ak vaša papraď vytvára hnedé zhluky na spodnej strane listov. Vložte ich do papierového obalu, kým neuschnú a výtrusy neopadajú. Potom naplňte nádobu vlhkou zeminou do kvetináčov, posypte ju spórami a prikryte plastovou fóliou. Kvetináč musí byť na teplom mieste mimo dosahu priameho slnečného svetla.

5. Pozor na škodcov

V interiéri pestované paprade až tak často netrápia škodcovia, ale môžu byť náchylné na vošky, múčnatky a roztoče. Pravidelne kontrolujte svoje rastliny a okamžite odstráňte akékoľvek problémy. Môžete použiť insekticídy alebo prírodný neemový olej.