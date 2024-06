4 dôvody, prečo vám žltnú cukety v záhrade

Cukety sa pestujú veľmi ľahko a každý rok prinášajú veľkú úrodu plodov. Môžu sa však vyskytnúť problémy, vrátane náhleho žltnutia rastliny. Za týmto problémom môže stáť nedostatok živín, nesprávne zalievanie, škodcovia a choroby. Aby sme vám pomohli identifikovať a aj odstrániť problémy so žltnutím cukety, pozrime sa bližšie na každú príčinu a čo môžete urobiť v boji proti tomuto problému vo vašej záhrade.

1. Nedostatok živín

Žltnúce listy môžu byť znakom zlej výživy, ktorú spôsobuje nedostatok živín v pôde. Ak cuketa nemá dostatok živín, jej listy budú žlté a všetky plody budú menšie. Príčinou žltnutia listov môže byť nedostatok dusíka, železa alebo mangánu. Test pôdy môže ukázať, či váš typ pôdy obsahuje dostatok určitých živín, a prípadný nedostatok sa dá odstrániť hnojivom alebo pridaním kompostu na miesto výsadby. Ideálne je vyvážené pomaly sa uvoľňujúce hnojivo pri výsadbe cukety a potom je vhodné použiť hnojivo určené na pestovanie zeleniny, keď rastliny začnú kvitnúť.

2. Problémy so zavlažovaním

Zalievanie môže spôsobiť mnohé problémy vrátane žltnutia listov. Nedostatok vody rastlinu stresuje a spôsobuje žltnutie listov, pretože sa snaží dodať listom živiny. No aj nadmerné zavlažovanie rastlín môže spôsobiť, že sa v pôde usadí príliš veľa vlhkosti, čo znamená, že korene môžu byť ochudobnené o kyslík. Toto dusenie koreňov vedie k zmene farby listov a vädnutiu rastlín. Ak chcete zistiť, či bola rastlina preliata, zapichnite prst do pôdy tak hlboko, ako to len dokážete. Pôda by mala byť vlhká, ale nie mokrá.

Výsadba cukety do dobre odvodnenej pôdy je nevyhnutná, aby sa zabránilo tomu, že rastlina bude v rozmočenej pôde. Ak máte ťažkú pôdu, pridaním organickej hmoty sa zlepší odvodnenie. Ak pestujete cuketu v nádobe, drenážne otvory na dne kvetináča sú nevyhnutné na odvádzanie prebytočnej vlhkosti. Ak sa obávate, že príčinou môže byť nadmerné zavlažovanie, existujú spôsoby, ako to napraviť. Najjednoduchšie je prestať rastlinu zalievať a pozorne sledovať, čo sa deje s farbou a zdravím rastliny, keď pôda vyschne.

Foto: HenadziPechan/Shutterstock.com

3. Škodcovia

Existuje zoznam škodcov, ktorí môžu poškodzovať vašu rastlinu a spôsobovať jej žltnutie. Patria sem roztoče a vošky, ktoré vysávajú šťavu z rastlín a hodujú na listoch a stonkách. Ak sa chcete zbaviť vošiek a pavúkovcov, môžete použiť insekticídne mydlo alebo neemový olej a dokonca môžete škodcov z rastlín jednoducho vyhnať prúdom vody.

Chrobáky kladú vajíčka na spodnú stranu listov. Škodcov možno pozbierať rukou a umiestniť do nádoby naplnenej vodou a prostriedkom na riad, alebo ich postriekať insekticídom. Nepríjemné chrobáky môže pomôcť odpudiť aj spoločná výsadba cukety s kapucínkou alebo nechtíkom lekárskym.

4. Ochorenie

Foto: PromKaz/Shutterstock.com

Niektoré choroby cukiet môžu napadnúť rastliny a spôsobiť zožltnutie a zvädnutie listov. Nadmerné zalievanie a vlhké leto môžu spôsobiť problémy s hubovými ochoreniami, preto sa pokúste udržať vlhkosť mimo listov. Ak spozorujete príznaky hubových ochorení, problém môžete riešiť fungicídmi.

Múčnatka je bežná hubová infekcia, ktorá sa prejavuje bielymi múčnatými škvrnami na listoch a stonkách, ktoré nakoniec spôsobujú žltnutie a opadávanie listov. Iné choroby, ako napríklad vírus mozaiky uhoriek (prenášaný voškami) a fuzáriové vädnutie (hubové ochorenie), môžu tiež spôsobiť žltnutie listov a spomalenie rastu. Vírus mozaiky je závažnejší ako hubové problémy. Vírus spôsobuje šíriacu sa farebnú škvrnu na listoch a postihnuté rastliny je potrebné odstrániť a zničiť.