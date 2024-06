Toto je dôvod, prečo sa nevyrába hroznová zmrzlina

Pozastavili ste sa niekedy nad tým, prečo je možné v obchodoch nájsť hroznové nanuky, ale nie hroznovú zmrzlinu? Keď sa zamyslíte nad bežnými ovocnými príchuťami, hrozno je pravdepodobne jednou z prvých, ktoré vám napadnú. No kým v cukríkoch či nanukoch je hroznová príchuť bežná, v zmrzline ju nikdy nenájdete. Tento zvláštny fakt má svoje vysvetlenie.

Prečo nie je možné nájsť hroznovú zmrzlinu

V skutočnosti existuje niekoľko legitímnych dôvodov, prečo sa len zriedkavo predáva hroznová zmrzlina. Žiadny z nich však nesúvisí s bizarnou fámou, že ju americká Správa potravín a liečiv (FDA) zakázala, pretože je nebezpečná pre psov. Zmrzlina pre psov nie je jedovatá, ale nie je ani najzdravšou pochúťkou pre vášho domáceho miláčika.

Prvý dôvod absencie hroznovej zmrzliny v obchodoch súvisí s farbou ovocia. Hrozno obsahuje zlúčeninu nazývanú antokyanín, ktorá je zdrojom fialového pigmentu. Táto zlúčenina je síce silným antioxidantom, ale môže zmeniť spôsob mrazenia hroznového pyré. Táto zlúčenina sa rozkladá, čo do určitej miery ovplyvňuje farbu a chuť. To je dôvod, prečo väčšina dezertov s príchuťou hrozna obsahuje potravinárske farbivá.

Vďaka kyslej povahe hrozna je pre výrobcov ťažké zmrzlinu upraviť. Kyselina v hrozne po zmiešaní s mliečnymi výrobkami spôsobí určité chemické reakcie a produkt sa tak pokazí. Takže kyselina sa musí z hroznovej šťavy pred zmiešaním spracovať, čo je síce dosiahnuteľné, ale je to ďalší krok navyše, ktorý iné príchute nemusia podstúpiť.

Obsah vody môže byť ďalším mínusom hroznovej zmrzliny

Hrozno má vysoký obsah vody, preto je ideálne pre hydratáciu tela. Znamená to však aj to, že keď ho zmrazíte na výrobu zmrzliny, zmení sa na ľadové kúsky. Zmení tak štruktúru, čo nie je ideálne pre kopček hladkej zmrzliny. Krémová hroznová zmrzlina by sa preto len ťažko vyrábala vo veľkých množstvách. Navyše, ponechanie šupiek by zničilo textúru, ale olúpaním hrozna sa zbavíte väčšiny jeho chuti.

Existujú malé zmrzlinárne, ktoré vyrábajú hroznovú zmrzlinu alebo sorbet. Šikovným trikom je nakrájať kúsky hrozna a pridať do vašej obľúbenej zmrzliny. Hrozno sa skvele hodí napríklad k vanilkovej alebo levanduľovej zmrzline. Ak chcete hrozno vmiešať do domácej zmrzliny, urobte základ s väčším množstvom smotany ako pri iných príchutiach a je to. Zložitejšie je to však pre masový trh.

Čerešňová zmrzlina áno, hroznová zmrzlina nie

Čerešňová alebo višňová je pritom jednou z najobľúbenejších príchutí zmrzliny. Hrozno aj čerešne obsahujú približne 81 percent vody, preto sa možno pýtate, či nebudú zamrznuté čerešne predstavovať rovnaký problém ako hrozno.

Pre výrobcov je to skutočne problematické, no faktom je, že ľudia zbožňujú čerešňovú príchuť a výrobcom stojí za to do jej výroby investovať, zatiaľ čo hrozno nemá ani zďaleka takú silnú spojitosť so zmrzlinou. Ak by veľké značky vyrábali hroznovú zmrzlinu, dokonca aj s použitím hroznovej príchute namiesto samotného ovocia, ako je to v niektorých sobretoch, pravdepodobne by nepredali toľko litrov, aby sa im to oplatilo.

V skutočnosti sa spoločnosť Ben & Jerry's raz pokúsila vyrobiť hroznovú zmrzlinu. Od ochutnávačov však dostala zmiešané hodnotenia, takže značka s hroznovou zmrzlinou viac nepokračovala.