Ako správne sušiť cesnak: Iba takto zachováte jeho blahodarné účinky

Cesnak kuchynský, ľudovo jednoducho nazývaný len cesnak, je neoddeliteľne spätý s každou kuchyňou nielen u nás, ale takmer po celom svete. Bez neho si už ani nevieme predstaviť mnohé jedlá, omáčky, nátierky, polievky a rôzne ďalšie pokrmy. Nepoužívame ho len kvôli jeho chuti, ale aj kvôli jeho blahodarným účinkom. Cesnak totiž patrí medzi tie najzdravšie druhy zeleniny a hovorí sa mu aj prírodné antibiotikum.

Čo všetko teda cesnak obsahuje? Napríklad vitamíny B5 a C, no nájdeme v ňom aj mangán či selén. Je tiež bohatým zdrojom alicínu, ktorý mu dodáva jeho špecifickú chuť a je tiež zdrojom jeho liečivých vlastností. Vďaka tomu má antibiotické, antivírusové, antibakteriálne a antimykotické účinky. Podporuje tiež schopnosť bielych krviniek bojovať s infekciami a celkovo pomáha zlepšiť našu imunitu.

A aby toho nebolo málo, môže pomôcť pri problémoch so srdcom, znižuje riziko vzniku rakoviny, pomáha regenerácii pečene, je užitočný pri liečbe vredov a tráviacich problémov a pomáha napríklad aj pri impotencii. No a sami určite tiež dobre viete, že pomáha aj pri vysokom krvnom tlaku a tiež so znižovaním cholesterolu v krvi. Je tak naozaj univerzálnym a zdravým pomocníkom v kuchyni, ktorý by ste si pravidelne mali dopriať.

Cesnak môžete aj sušiť

Najlepší je čerstvý cesnak rovno zo záhrady, ale celoročne ho nájdete aj v obchodoch, takže o cesnak prakticky nebudete mať núdzu. Okrem obchodov je tu však aj ďalšia možnosť, ako si cesnak dopriať aj vtedy, keď v záhradách nerastie. Jednoducho ho usušte. Ale pozor, aby si cesnak zachoval všetky svoje pozitívne vlastnosti, musíte ho vedieť usušiť správne.

Sušený cesnak je hlavne na jeseň a v zime naozaj k nezaplateniu, avšak ak ho nesprávne usušíte, prídete nielen o jeho chuť, ale aj o jeho účinky. Existuje niekoľko spôsobov, ako môžete cesnak sušiť. Zároveň ale aj niekoľko pravidiel, ktoré by ste pri sušení cesnaku mali dodržiavať.

Foto: Leo Zank/Shutterstock.com

Čo potrebujete vedieť o sušení cesnaku?

Sušenie si vyžaduje čas a to bez ohľadu na to, čo sušíte. Inak to neraz nie je ani pri cesnaku. Okrem času ale potrebujete aj správne priestory. Ak chcete cesnak sušiť tým, že ho na čas niekde zavesíte, napríklad niekde na svojej chalupe či na terase, tieto priestory musia byť dobre vetrané, suché a aj čisté.

Takže sú naozaj ideálnymi priestormi napríklad záhradný domček, povala, terasa, chata a podobne. Na mnohých z týchto miest poslúži aj ako naozaj pekná dekorácia, na ktorej si neskôr pochutíte. Dokonca si môžete cesnak jednoducho zavesiť aj v kuchyni, ale musíte počítať s jeho arómou.

Ako sušiť cesnak

Cesnak po zozbieraní neumývajte. Úplne stačí, ak ho len očistíte od zeminy. Následne záleží na tom, ako chcete cesnak sušiť. Ak ho chcete zavesiť, jednotlivé paličky môžete spliesť, čo vyzerá veľmi pekne. Musíte ale dbať na to, aby bol medzi paličkami dobrý prístup vzduchu. Ak cesnak chcete sušiť vonku, vyhnite sa priamemu slnečnému svetlu. Pri takomto sušení zaveseného cesnaku budete na dobré vysušenie potrebovať asi mesiac.

Sú ale aj rýchlejšie spôsoby, ako si môžete cesnak usušiť. Ak máte doma sušičku, môžete využiť tú. Ak ju nemáte, dobre poslúži aj rúra. V prípade takéhoto sušenia ale musíte sušiť samostatné strúčiky. Ideálne by ste ich ešte mali nakrájať na plátky a cesnak sušiť tak. Dávajte si pozor na dĺžku sušenia, ktorá by mala byť zhruba 6 hodín v sušičke, a tiež teplotu. Tú by ste nikdy nemali nastaviť na viac ako 50°C.