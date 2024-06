Púšťate psa do záhrady? Na toto si dajte pozor!

Pre psy je prirodzené pohybovať sa vo väčšom priestore, ideálne s prírodnými prvkami. Preto ich radi vypúšťame do záhrady, kde môžu slobodne behať aj bez našej prítomnosti.

Napriek tomu, že svojmu domácemu miláčikovi chcete dopriať dostatok voľnosti, v záhrade by ste ho nemali nechávať celkom bez dozoru. Na stránkach magazínu The Sun na to upozorňujú veterinári, podľa ktorých sa psy v záhrade môžu rýchlo nakaziť pľúcnymi červami.

Skryté nebezpečenstvo

Foto: nataliatamkovich/Shutterstock.com

Pľúcne červy môžu byť pre psy a mačky smrteľné, ak sa včas neliečia. Zvieratá sa nimi môžu nakaziť po skonzumovaní slimákov a slizniakov alebo pri kontakte s líškami.

Ide o krátke červy, ktoré sa usídľujú v srdci zvierat a v tepne, ktorá spája srdce s pľúcami. Zlou správou je, že psy sa môžu nakaziť pľúcnymi červami aj konzumáciou trávy alebo pitím vody z mláky alebo z vonku umiestnenej misky s vodou.

Pľúcne červy sa rozmnožujú prostredníctvom vajíčok, z ktorých sa v psích pľúcach liahnu larvy. Tie psy následne vykašľú alebo vylúčia výkalmi, a následne sa prisajú na slimáky alebo slizniaky, a celý cyklus sa opakuje.

Na čo si dať pozor

V prípade, že váš pes príde do kontaktu so slimákom alebo slizniakom, dajte si pozor na príznaky, ktoré môžu naznačovať nákazu pľúcnymi červami. Ide najmä o tieto príznaky:

pokles hmotnosti

nadmerné krvácanie z menších rán

zmeny správania

V prípade, že u svojho psa spozorujete niektoré z uvedených príznakov, je potrebné čím skôr navštíviť veterinára. V prípade, že sa ochorenie nelieči, až v 9 percentách prípadov dochádza k úmrtiu nakazeného zvieraťa.